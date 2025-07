Apple brevetta la tastiera con pulsante mouse rimovibile

La futura tastiera del Mac potrebbe integrare un tasto pop-up (a comparsa) utilizzabile anche come mouse: l’idea emerge da un brevetto Apple denominato “deployable mouse key” (tasto mouse dispiegabile) scovato nel Patent Office statunitense.

Nel brevetto Apple spiega che il mouse è diventato un elemento essenziale nel desktop computing e che anche con dispositivi portatili quali laptop e tablet gli utenti possono beneficiare dell’uso di un mouse periferico come dispositivo di input. Tuttavia, l’utente non ama sobbarcarsi la necessità di portare appresso un mouse separato e quest’ultimo può essere ridondante quando nel dispositivo è già presente un sistema di input.

Da ricerche su come migliorare i dispositivi di input, è nata l’idea di una soluzione che prevede la possibilità di rimuovere un tasto e usarlo come mini mouse.

Nel brevetto Apple parla di “tasto rimovibile” (con connettori magnetici) espandibile lateralmente, con integrato sensore di posizione, in grado di funzionare sia come un tradizionale tasto (integrato in una tastiera compatta o full size), sia come “preciso dispositivo di puntamento”, con supporto di gesture, pulsanti multifunzione (es. tasto destro) e utilizzabile anche in spazi di lavoro ristretti.

Una delle immagini allegate al brevetto Apple mostra alcune possibili soluzioni per il tasto speciale con funzioni di mouse e puntatore. Una versione prevede una tastiera standard con un singolo tasto estraibile, le varianti mostrano una soluzione composta da più tasti rimovibili o ancora un singolo tasto che include però anche elementi dello chassis della tastiera.

Oltre a una parte estraibile per aumentare le dimensioni del tasto – mouse – puntatore, gli ingegneri Apple suggeriscono l’impiego di una superficie superiore convessa. In questo modo aumenta la superficie utilizzabile per i controlli touch e per le gesture dell’utente.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile consultare la sezione dedicata di macitynet.