Su eBay vincono i ricondizionati e la gioia di perdersi l’aggiornamento

Dalla nascita nel 1995 eBay è stato l’apripista globale per la vendita online dell’usato, settore che da tempo vede crescere il fatturato dei dispositivi elettronici ricondizionati. Sempre più consumatori preferiscono rallentare il ritmo degli aggiornamenti tecnologici, scegliendo di non rincorrere ogni nuovo lancio di prodotto e continuando a utilizzare i propri dispositivi elettronici finché restano funzionali e adatti alle esigenze quotidiane.

Un cambio di passo alimentato da tre fattori chiave: la percezione di innovazione marginale nei nuovi device, l’aumento costante dei costi dei nuovi modelli e una maggiore attenzione alla durata e al valore reale dei prodotti. Questa nuova attitudine prende spunto dalla più nota JOMO (Joy of Missing Out, letteralmente la gioa di perdersi qualcosa) e si traduce in un approccio diverso alla tecnologia: la JOMU, Joy of Missing the Upgrade, la gioia di perdersi l’aggiornamento.

Un modo diverso e più slow di vivere la tecnologia, che valorizza l’uso prolungato dei device e promuove scelte più razionali, accessibili e sostenibili, inclusa quella di acquistare prodotti ricondizionati. Un orientamento confermato anche dai trend più recenti: una parte crescente dei consumatori dichiara di non prevedere l’acquisto di nuovi dispositivi elettronici nei prossimi mesi, mentre cresce la durata media di utilizzo degli smartphone e l’interesse verso soluzioni ricondizionate o di seconda mano.

Perché sempre più utenti scelgono il ricondizionato

eBay fa sapere che il segmento dei prodotti ricondizionati registra una crescita costante e trasversale: oggi, oltre il 40% delle vendite sulla piattaforma proviene da prodotti pre-owned e ricondizionati. Solo nel primo trimestre del 2025, è stato visualizzato su eBay.it un oggetto di questa categoria ogni 11 secondi.

Il vantaggio economico è uno dei principali motivi di scelta di un prodotto ricondizionato rispetto al nuovo: l’80% dei consumatori in tutti i mercati globali percepisce, infatti, il risparmio come fattore determinante. I prodotti ricondizionati permettono di risparmiare rispetto al nuovo, con una media del 40% per informatica e gaming e del 30% per smartphone ed elettrodomestici .

Scegliere un prodotto ricondizionato è anche una scelta consapevole: il 68% dei consumatori a livello globale riconosce anche il valore ambientale di questa scelta. Nel 2024, grazie alla vendita di beni usati e ricondizionati, eBay ha evitato 1,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂ e 70.000 tonnellate di rifiuti, generando 5 miliardi di dollari di impatto economico positivo.

Gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.