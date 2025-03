TCL a tutto campo al Mobile World Congress MWC 2025

Pubblicità

TCL ha presentato al Mobile World Congress MWC 2025 un’ampia serie di prodotti e soluzioni tecnologiche, ribadendo la propria attenzione per l’innovazione incentrata sull’utente: le novità includono l’ampliamento della Serie TCL 60, il tablet NXTPAPER 11 Plus, nuovi dispositivi e soluzioni 5G, proposte di realtà aumentata e anche un modello di proiettore portatile.

La Serie TCL 60 comprende sei nuovi smartphone, tra cui il TCL 60 SE NXTPAPER 5G e il TCL 60 NXTPAPER, che introducono un filtraggio della luce blu a livello hardware e funzionalità antiriflesso, puntando a ridurre l’affaticamento visivo.

I dispositivi mettono a disposizione anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, mirati alla produttività e alla creazione di contenuti. Sono disponibili diversi modelli con varie configurazioni, pensati per coprire differenti necessità d’uso.

NXTPAPER 11 Plus

Ad affiancare la nuova serie di smartphone anche NXTPAPER 11 Plus, il tablet dotato della tecnologia NXTPAPER 4.0, che introduce modalità per il comfort visivo e riduce l’affaticamento degli occhi.

Il dispositivo supporta l’input tramite stilo in qualsiasi campo di testo e integra strumenti di produttività basati sull’intelligenza artificiale. Propone uno schermo da 11,5 pollici 2,2K a 120 Hz, concentrandosi sull’equilibrio tra prestazioni e design leggero.

Connettività 5G: dispositivi RedCap e soluzioni potenziate dall’AI

Sempre a MWC 2025 TCL ha presentato il dongle USB 5G RedCap LINKPORT IK511, compatibile con lo standard 5G NR RedCap R17, e il router TCL LINKHUB HH516 5G AI, dotato di algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità del servizio e ridurre i consumi energetici.

In prospettiva, TCL intende integrare l’AI anche in dispositivi entry-level e gateway in fibra, ampliando il portafoglio di soluzioni a banda larga intelligente.

Proiettore PlayCube

Durante la manifestazione TCL ha presentato anche il proiettore PlayCube, caratterizzato da un design orientato alla portabilità e da funzionalità come la calibrazione in tempo reale della messa a fuoco e la correzione trapezoidale. Dotato di batteria integrata e certificazioni Google, Netflix e Prime Video, mira a offrire un’esperienza d’uso flessibile e intuitiva per intrattenimento domestico e in mobilità.

RayNeo

Insieme a smartphone e tablet anche gli occhiali AR RayNeo Air 3s, una nuova proposta nel campo della realtà aumentata. Integrano una tecnologia di visualizzazione avanzata e funzioni specifiche per la protezione degli occhi.

Al suo fianco anche due dispositivi di punta: il modello X3 Pro, equipaggiato con il motore luminoso più piccolo al mondo per un design leggero e potenziato da funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, e il modello V3, che dispone di un sensore Sony da 12 MP associato a un assistente AI in tempo reale.

Altro dal MWC 2025

Per tutte le notizie dedicate all’edizione 2025 della fiera in corso a Barcellona vi basta sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione di macitynet.