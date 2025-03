Tim Cook conferma MacBook Air 2025 in arrivo

Pubblicità

L’aggiornamento dei portatili MacBook Air 2025 con chip Apple Silicon M4 è atteso da mesi, ma le ipotesi finora emerse tra anticipazioni e monitoraggio delle scorte, sono ora confermate dalla fonte più autorevole: l’amministratore delegato di Apple Tim Cook in persona infatti ha pubblicato un post inequivocabile su X.

Il testo del messaggio è estremamente conciso e riporta esclusivamente la scritta “This Week” questa settimana, senza alcun altra indicazione. Ma nella breve animazione allegata al messaggio si legge “There’s something in the Air”, c’è qualcosa nell’aria.

La frase rimanda al titolo di una celebre canzone, ma anche al nome della serie di portatili della Mela, infine anche al claim già impiegato in passato da Apple. La stessa frase infatti fu impiegata da Steve Jobs e Apple nel 2008 per l’introduzione del primo rivoluzionario MacBook Air, allora impossibilmente sottile.

Invece per i modelli MacBook Air 2025, grazie all’impiego del chip Apple Silicon M4, è previsto un aumento del limite massimo di memoria unificata dagli attuali 24GB a 32GB.

Oltre a due core CPU aggiuntivi, dovrebbe arrivare anche una videocamera Center Stage da 12MP. Non sono previste modifiche nel design delle macchine che continueranno a essere proposte nei modelli da 13” e 15”.

Ricordiamo che Tim Cook aveva anticipato allo stesso modo anche iPhone 16e. Sia per l’ultimo terminale Apple che per gli imminenti MacBook Air 2025 con M4 non ci sarà un evento dedicato ma si prevede l’introduzione tramite comunicato stampa e video su YouTube. Negli scorsi giorni insieme ai portatili era atteso anche il rinnovo di iPad Air e iPad 11. Ma anche se la parola Air compare anche in questi dispositivi, secondo Mark Gurman, per i tablet bisognerà aspettare qualche giorno in più.

