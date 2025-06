Se compri un TV TCL il tablet è regalo su Amazon

Se comprate un televisore TCL serie C7K, C79K o Q7C entro il 13 Luglio, l’azienda vi regala il tablet NXTPAPER. La promozione appena lanciata su Amazon si chiama “Raddoppia lo Spettacolo” e prevede appunto l’invio gratuito di un tablet TCL NXTPAPER a chi registra l’acquisto sul sito ufficiale.

Specifichiamo che si tratta di una promozione a premio certo, e non di un concorso. In base al modello e alla dimensione del televisore acquistato, riceverete uno dei due tablet proposti. Nello specifico:

Comprando un TV TCL da 98″ a 115″ ricevete il tablet NXTPAPER da 14″ (valore commerciale 399 €);

ricevete il (valore commerciale 399 €); Comprando un TV TCL da 50″ a 85″ ricevete invece il tablet NXTPAPER da 11″ (249 €).

I televisori in promozione

I modelli coinvolti nella promozione appartengono alle nuove serie di fascia alta di TCL e combinano tecnologia Mini LED e pannelli QLED con una luminosità che può raggiungere i 3.000 nit e un sistema di local dimming fino a 2.880 zone, utile per migliorare il contrasto e la resa delle immagini.

Tra le specifiche tecniche, è presente anche un refresh rate nativo di 144 Hz che promette alta fluidità soprattutto nei contenuti in rapido movimento come eventi sportivi e videogiochi. Alcuni modelli includono un comparto audio curato da Bang & Olufsen, disponibile dal taglio da 55″ in su.

I modelli da 50″ a 85″ sono dotati inoltre di un supporto centrale regolabile in altezza che consente una maggiore flessibilità nell’installazione in base allo spazio disponibile.

Come partecipare

Per ricevere il tablet in omaggio è necessario:

Comprare un TV TCL delle serie C7K, C79K o Q7C elencati in questa pagina; Accedere poi al sito www.promozionitcl.it; Registrare l’acquisto inserendo i propri dati e allegando la documentazione richiesta entro 15 giorni dall’acquisto; Dopo la validazione, il tablet verrà spedito all’indirizzo fornito.

Ulteriori informazioni e il regolamento completo dell’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale della promozione.