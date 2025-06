Account Gmail a rischio se ignorate l’avviso di Google

Chi utilizza Gmail potrebbe trovarsi a rischio di perdere dati personali, password, soldi e persino l’accesso alla posta elettronica. L’avviso arriva direttamente da Google, che ha iniziato ad avvisare gli utenti di un nuovo obbligo legato alla sicurezza degli account: una misura pensata per migliorare la protezione del servizio ma che, se ignorata, può portare al blocco dell’account.

Un’ondata di truffe, phishing e furti di dati

Google spiega che, a partire da giugno 2025, quasi tutti gli utenti dovranno adottare un sistema di autenticazione a due fattori (2FA) oppure, preferibilmente, utilizzare le passkey (che Apple ha reso facili da usare e da migrare) o il sistema di login “Sign in with Google”. La decisione arriva in risposta al costante aumento delle truffe digitali.

Secondo un nuovo sondaggio condotto da Google e Morning Consult, oltre il 60% degli utenti statunitensi ha segnalato un forte incremento di tentativi di frode, soprattutto via email e SMS. Il fenomeno ha conseguenze concrete: un utente su tre ha già subìto almeno una violazione dei dati personali.

Come sottolineato anche da Kim Komando su MailOnline, Gmail è ormai molto più di un semplice servizio di posta. È il punto d’accesso a Google Drive, calendari, backup, dispositivi Android, smart home e, in alcuni casi, anche a conti bancari online. Perdere l’accesso all’account espone a rischi concreti per tutta la propria identità digitale.

Google corre ai ripari: scatta l’obbligo di verifica

Google ha già iniziato a inviare notifiche personalizzate con una scadenza tra 15 e 30 giorni per attivare la verifica in due passaggi. In caso contrario, l’accesso all’account potrebbe essere bloccato.

La protezione può essere attivata dalla sezione Sicurezza del proprio account Google, scegliendo tra diversi metodi: notifica sul telefono, app di autenticazione (come Google Authenticator), oppure chiave di sicurezza fisica.

Google avverte inoltre che le app e i client email non aggiornati — come vecchie versioni di Outlook o Apple Mail — non saranno più supportati. Per continuare a usare Gmail sarà necessario passare a strumenti compatibili con OAuth 2.0 oppure accedere tramite browser o l’app ufficiale Gmail.

Cosa cambia per chi usa Gmail su iPhone, Mac e Apple Mail

Anche chi utilizza Gmail su iPhone, iPad o Mac deve fare attenzione. Le versioni meno recenti dell’app Mail di Apple potrebbero essere riconosciute come “app meno sicure”, impedendo l’accesso a Gmail senza interventi correttivi.

Per evitare problemi, Google consiglia di:

verificare che il sistema operativo sia aggiornato a una versione recente di iOS o macOS , compatibile con OAuth 2.0;

, compatibile con OAuth 2.0; oppure configurare nuovamente l’account Gmail da Impostazioni > Posta > Account selezionando l’opzione “Google” e non “Altro”.

In alternativa, l’app ufficiale di Gmail per iOS assicura piena compatibilità con tutte le misure di sicurezza più recenti.

Le passkey sono oggi il metodo più moderno e sicuro per accedere ai servizi: niente password, basta l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Sono già supportate in tutto l’ecosistema Apple e Google, e secondo entrambe le aziende rappresentano il futuro dell’autenticazione online. Apple, in particolare, le ha rese accessibili agli utenti con Safari, iPhone e Mac.

Chi utilizza Portachiavi iCloud può anche integrarlo con Google Password Manager per gestire in modo sicuro le credenziali tra piattaforme. Su Safari, le passkey sono già attive e compatibili: gli utenti con Touch ID o Face ID possono già accedere a Gmail e agli altri servizi Google senza dover digitare nulla.

Cosa fare subito