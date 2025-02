Il sosia del JBL Flip costa solo 1 €

Pubblicità

Se vi piace l’estetica del JBL Flip sappiate che potete acquistare un altoparlante Bluetooth che ne imita spudoratamente il design spendendo solo 1 € approfittando dell’offerta in corso in queste ore.

Si chiama T&G 117 e il nome del brand è impresso sulla cassa proprio come JBL mostra il suo nell’altoparlante di cui ne ricalca il design, con quel caratteristico quadratino rosso-arancio con scritta in bianco.

Come dicevamo si tratta chiaramente di una imitazione quindi non ha nulla a che vedere con l’originale specie per quanto riguarda il risultato sonoro.

Dalla scheda tecnica comunque sembra promettere bene: usa infatti due driver da 5 Watt l’uno, per un’uscita audio quindi di 10 Watt e una autonomia che può raggiungere le 6-8 ore di utilizzo continuato mantenendo un volume sui ⅔ del livello massimo.

È certificato IPX5 quindi potete usarlo anche a bordo piscina senza che qualche schizzo d’acqua possa comprometterne il funzionamento.

Oltre che tramite Bluetooth 5.0 è possibile riprodurre anche la musica archiviata in una scheda microSD o una pennetta USB-A (memorie massimo da 32 GB), o direttamente da una qualsiasi fonte audio collegandola allo speaker tramite la presa jack audio da 3,5 mm.

Lungo 16 cm e con un diametro di circa 7 cm (pesa intorno ai 340 grammi), offre una serie di pulsanti meccanici per il controllo della riproduzione musicale e un laccetto da polso per trasportarlo con maggiore facilità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: il modello di colore nero vi costa meno di 1 €. Eventualmente per qualche Euro in più trovate in sconto anche le varianti con rivestimento blu, rosso, camouflage o con striature e texture di vario tipo e colorazione.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che il costo può essere un indicatore delle caratteristiche offerte da un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.