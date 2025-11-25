Black Friday, la telecamera OSRAM da esterno SMART costa solo 34,38 €

È in offerta su Amazon la Telecamera OSRAM da esterno SMART+, indicata per chi cerca un sistema di sorveglianza integrabile in una rete smart. Costa solo 34,38€ invece dei consueti 79,99€, con specifiche pensate per il controllo a distanza e l’illuminazione automatica.

Telecamera con sensore di movimento e luce LED integrata

La OSRAM SMART+ combina una videocamera di sicurezza per esterni con una potente luce LED da 1100 lumen, attivata automaticamente grazie al sensore di movimento integrato. Questo consente non solo di illuminare l’ingresso o il vialetto al passaggio, ma anche di ricevere una notifica in tempo reale tramite app. La videocamera offre riprese a colori di giorno e in bianco e nero di notte, grazie alla visione notturna. È compatibile con reti Wi-Fi a 2,4 GHz e si collega facilmente all’app Ledvance SMART+ WiFi.

Controllo da smartphone e compatibilità con assistenti vocali

Questa telecamera si rivolge a chi desidera gestire la sicurezza della propria abitazione da remoto, anche quando si è fuori casa. Supporta il controllo tramite app Ledvance ma anche Google Assistant e Amazon Alexa, per attivare o disattivare la luce o monitorare l’area ripresa con comandi vocali. Le riprese vengono salvate su cloud o scheda microSD (non inclusa), offrendo opzioni di archiviazione flessibili.

Installazione semplice e struttura resistente

Il corpo della Telecamera Osram è progettato per resistere all’uso all’aperto, con certificazione IP44 contro pioggia e polvere. L’installazione è facilitata dalla connessione diretta alla rete elettrica tramite i cavi presenti e dal supporto a parete orientabile. Si adatta bene all’ingresso di casa, al garage o al giardino, e può essere regolata per coprire l’area desiderata in modo ottimale.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino della la telecamera Osram, SMART+ è di 79,99€, ma oggi è disponibile su Amazon a 34,38€, con uno sconto netto di oltre 45 euro sul prezzo originale.

