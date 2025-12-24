Telecomandi smart gratis per tutti, richiedili subito dal colosso della Pay TV: ti cambieranno la vita

Un colosso della pay Tv offre telecomandi smart in maniera gratuita a tutti, è davvero un’occasione da cogliere al volo.

Le persone che amano guardare la televisione nel tempo libero sono tante, e di tutte le età, anche se ancora adesso in alcuni casi si può tendere a non ammetterlo come se fosse segno di una persona che non ha molti interessi da coltivare. L’offerta a disposizione è però diventata sempre più ampia, per questo molti scelgono di fare affidamento su piattaforme in streaming e pay Tv che consentono una visione all’insegna della flessibilità, sia a livello di contenuti sia su quando e dove gustarli.

Questo comporta evidentemente la sottoscrizione di un abbonamento che può rivelarsi anche costoso a seconda della formula che si sceglie, ma si decide spesso di fare un sacrificio pensando che ne possa valere la pena. Del resto a volte le realtà a cui decidiamo di aderire propongono soluzione che si rivelano interessanti anche a livello economico con regali che possono essere graditi, come sta effettivamente accadendo adesso con una di quelle più amate dal pubblico.

Un regalo da non perdere da una celebre pay Tv

L’idea di ricevere un regalo è sempre allettante, a maggior ragione se questo arriva da una pay Tv a cui siamo legati o che può decidere di attirare clienti grazie a un’occasione che può essere ritenuta allettante. Questa volta è possibile ricevere telecomandi gratis, cosa che fa sempre comodo, visto che con l’utilizzo questi finiscono per essere usurati facilmente, richiedendo quindi una possibile sostituzione.

L’occasione ora arriva grazie a un’iniziativa di Sky, che offre ai suoi abbonati un secondo telecomando gratuito per poter controllare il proprio televisore. Fino a qualche tempo fa questo era possibile solamente a chi era in possesso del decoder Sky Q, ora invece ne viene offerto un altro da utilizzare alternandolo a quello principale se si dovesse smarrirlo o quando le batterie sono scariche e non se ne hanno a disposizione altre momentaneamente per la sostituzione.

Attenzione, però, il secondo telecomando non è un normale controller portatile, ma è un’app basata sul telefono o sul tablet, che consente di fare tutte le operazioni che fa un normale telecomando, dalla navigazione nella guida TV di Sky all’inserimento dei numeri dei canali, fino alla messa in pausa della TV in diretta e all’accesso alla schermata iniziale.

Le funzioni disponibili sono diverse, tutte utilissime:

pulsante per accedere al menu completo delle Impostazioni;

Pulsante indietro;

Pulsante Aggiungi alla Playlist;

Pulsante Interattivo;

Pulsante Home;

Pulsante di accensione/spegnimento, Naviga a sinistra, a destra, su e giù, oltre al pulsante OK;

Pulsante di Pausa e Riproduzione;

Inserimento del numero del canale.

Sull’App Store sono comunque disponibili numerose app Sky Remote non ufficiali, quindi assicurati di scaricare quella giusta, a cui si aggiungono quelle adatte per chi ha invece un dispositivo Android. Poter sfruttare l’App Sky Remote semplifica notevolmente il controllo di Sky Glass o Sky Stream direttamente dal telefono o tablet, così da rendere tutto più semplice e immediato. E’ fondamentale però verificare di essere connessi alla rete Wifi di Sky Glass o Sky Stream per sfruttare appieno questa opportunità. Una volta scaricata l’app, si deve verificare che Sky Glass o Sky Stream siano accesi. si connetteranno automaticamente.