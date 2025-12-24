Samsung, nuovi monitor gaming compreso il primo display 3D 6K glasses-free

Samsung Electronics ha presentato la gamma di monitor gaming Odyssey che vedremo il prossimo anno ssulil mercato.

La line-up 2026, guidata dal primo Odyssey 3D 6K, vede il debutto dell’innovativo Odyssey G6 e tre nuovi modelli Odyssey G8.

Odyssey 3D, primo monitor gaming 3D 6K glasses-free

Odyssey 3D da 32 pollici (modello G90XH) è presentato come il primo display 6K al mondo con tecnologia 3D “glasses-free”. Grazie al tracciamento oculare in tempo reale, il sistema regola profondità e prospettiva in base alla posizione dell’osservatore, creando una percezione tridimensionale naturale stratificata promettendo un gameplay fluido e continuo, senza la necessità di visori o headset.

Il produttore evidenzia risoluzione 6K, frequenza di aggiornamento di 165Hz potenziabile fino a 330Hz tramite Dual Mode e tempo di risposta di 1 ms GtG. Samsung riferisce di “una gamma sempre più ampia di titoli compatibili”, ottimizzati con effetti 3D sviluppati in collaborazione con gli studi di sviluppo. Giochi come The First Berserker: Khazan, Lies of P: Overture e Stellar Blade promettono una maggiore profondità visiva, migliorando la percezione di distanze, superfici e separazione degli oggetti rispetto al gameplay 2D tradizionale.

Odyssey G6, il primo con refresh rate da 1.040Hz

Il monitor gaming Odyssey G6 da 27 pollici (modello G60H) porta il gaming competitivo a un nuovo livello grazie alla frequenza di aggiornamento da 1.040Hz tramite il supporto Dual Mode e QHD nativo fino a 600Hz. QUesto modello supporta AMD FreeSync ed è NVIDIA G-Sync Compatible.

Odyssey G8, alta risoluzione in versioni 6K, 5K e OLED

Nel 2026, la serie Odyssey G8 si arricchisce con tre modelli distinti, ciascuno pensato per offrire un equilibrio ottimale tra risoluzione e velocità.

Al vertice della gamma si trova Odyssey G8 da 32 pollici (modello G80HS), il primo monitor gaming 6K del settore, con refresh rate di 165Hz e Dual Mode che supporta fino a 330Hz in modalità 3K.

Odyssey G8 da 27 pollici (G80HF) propone un’opzione 5K ancora più definita, con supporto nativo fino a 180Hz e Dual Mode che raggiunge i 360Hz in QHD per una maggiore fluidità.

Per chi cerca contrasti più profondi, Odyssey OLED G8 da 32 pollici (modello G80SH) vanta un pannello QD-OLED 4K con refresh rate di 240Hz, tecnologia Glare Free, luminosità di 300 nit e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

La connettività DisplayPort 2.1 (UHBR20) offre larghezza di banda fino a 80Gbps. Tutti e tre i modelli supportano AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync Compatible.

L’intera lineup Odyssey 2026 sarà presentata al CES 2026, in programma dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, dove i visitatori avranno l’occasione di provare in anteprima i nuovi display.