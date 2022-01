TeleprompterPAD iLight PRO, per leggere testi guardando dritti in cam

Video maker all’ascolto, professionisti e non, arriva su Amazon la versione rivista e aggiornata di TeleprompterPAD iLight PRO, il teleprompter progettato per l’utilizzo con dispositivi da 10 pollici, come iPad o qualsiasi tablet o telefono cellulare con dimensioni massime di circa 25,5 x 20 centimetri.

TeleprompterPAD iLight PRO è uno strumento pressoché indispensabile per tutti i videomaker, così da poter leggere un testo guardando dritti in telecamera, senza dover distogliere lo sguardo. Grazie a questo kit sarà possibile registrare video e presentazioni senza doversi preoccupare di ricordare il testo, proprio come fanno i conduttori in TV.

Robusto e leggero, portatile e con un vetro beamplitter professionale, questo teleprompter offre alta qualità, ed è pienamente compatibile con iPad, e con un ottimo rapporto qualità prezzo, adattato alle nuove esigenze del marketing video online.

Tra le sue principali caratteristiche la presenza di uno speciale vetro a traversino, che offre ottime prestazioni di riflessione anche in situazioni con elevata luminosità. Il kit include, inoltre, un cappuccio opaco regolabile che migliora la luminosità per una lettura perfetta.

Il teleprompter è stato aggiornato, e adesso TeleprompterPAD è realizzato interamente in alluminio, che offre alta resistenza e leggerezza, caratteristiche essenziali per un robusto suggeritore, portatile e facile da usare.

E’ compatibile con con un’ampia varietà di tablet, con dimensioni massime di circa 25,5 x 20 cm, dunque adatto per iPad 10, iPad PRO 10.5, iPad Mini, iPhone e smartphone, e smartphone e tablet Android con dimensioni simili, come il Samsung Galaxy Tab 10.1 e altr. Inoltre, può essere utilizzato con tutte le fotocamere portatili, anche semi professionali, fotocamere DSLR, Handycam, action cam GoPRO e modelli simili.

Può essere collegato praticamente a qualsiasi treppiede grazie alla presenza di una vite femmina standard posta nella base.

TeleprompterPAD iLight PRO è al momento disponibile su Amazon ad un prezzo scontato di 159 euro, mentre il listino è solitamente di 199 euro. Clicca qui per acquistarlo.