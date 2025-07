Prime Day, telo coprimoto XXL a 17,34 euro

Per proteggere scooter e moto da pioggia, sole e polvere, oggi il telo coprimoto Favoto misura XXL costa solo 17,34€ su Amazon invece di 24,99€.

Materiali robusti e design antifurto

Il telo Favoto è realizzato in tessuto Oxford impermeabile, resistente agli strappi e trattato per proteggere da raggi UV. La doppia superficie – esterna e interna – migliora la resistenza al vento e riduce il rischio di graffi alla vernice. Il design include un foro frontale che consente di inserire un lucchetto (non incluso), migliorando la sicurezza durante la sosta in spazi aperti. L’intero telo è leggero, pieghevole e facile da riporre.

Adatto anche a scooter con bauletto

Questa versione misura 245×105 cm (XXL), una taglia compatibile con la maggior parte delle moto e scooter, inclusi quelli dotati di bauletto posteriore. Può essere eventualmete utilizzato anche per una o più biciclette. Prima dell’acquisto è consigliato verificare le dimensioni per evitare incompatibilità. La spedizione può richiedere circa 10 giorni. La confezione include il telo e un sacchetto per il trasporto, ma non il lucchetto visibile in foto.

L’Oxford utilizzato lo rende adatto anche a zone ventose o soggette a intemperie frequenti. Il sacchetto incluso facilita la conservazione quando non serve, riducendo l’ingombro in garage o nel vano sottosella.

Con un prezzo attuale di 17,34€ invece di 24,99€ su Amazon, questo telo rappresenta una protezione economica per veicoli esposti agli agenti atmosferici.

Sto caricando altre schede...