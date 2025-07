iPhone 17 Pro visto di spalle, la mela si muove, le fotocamere si allargano

Mentre si avvicina a grandi passi il momento del lancio dei nuovi iPhone 17, continuano ad arrivare nuovi render che mostrano come potrebbero apparire i prossimi iPhone della Mela. Tra questi, uno pubblicato su X dal leaker Majin Bu si distingue perché mostra per la prima volta con grande nitidezza il retro dell’iPhone 17 Pro, offrendoci un’anteprima visiva chiara di come apparirà il dispositivo nella sua parte posteriore.

I due materiali

Majin Bu concretizza una sua recente indiscrezione dei giorni scorsi: quella che potrebbe essere la novità principale dal punto di vista estetico, assieme al nuovo blocco delle fotocamere, ovvero lo spostamento del logo Apple.

La Mela, come già emerso nei giorni scorsi, non sarà più centrata sull’intero chassis, ma allineata al centro del nuovo inserto in vetro, l’unica parte non metallica del retro. La componente è necessaria per la ricarica wireless e le funzioni MagSafe, mentre tutto il resto della scocca – inclusa la fascia fotocamere – dovrebbe essere alluminio opaco, in stile iPad Pro.

Il risultato è un design a due materiali che segna una discontinuità rispetto ai modelli precedenti: la ormai nota fotocamera occupa l’intera larghezza del dispositivo, e la parte inferiore – con il logo – appare visivamente separata dal blocco superiore, creando una nuova identità per la serie Pro.

La mela si muove

L’immagine conferma anche le modifiche al sistema MagSafe: l’anello magnetico nelle custodie trasparenti dovrebbe essere interrotto in basso per non oscurare il logo, ora più basso del solito.

Do you like the new Apple logo position on iPhone 17 Pro? pic.twitter.com/9ucRrNcjWO — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 6, 2025

A rafforzare la credibilità del render ci sono le conferme incrociate di altri noti leaker, come Sonny Dickson, che ha avallato le informazioni pubblicate da Majin Bu. Non si tratta quindi di un semplice concept, ma di un’immagine che, con buona probabilità, anticipa il design reale del dispositivo atteso in autunno.