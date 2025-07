Il tutto per tutto paga, Apple ha fatto di F1 un successo globale

Con 293 milioni di dollari incassati a livello globale in appena dieci giorni, F1: The Movie diventa ufficialmente il film di maggior successo nella storia della divisione cinematografica di Apple. Il primo vero bilancio, dopo quello iniziale del debutto, dice che il film ha superato nettamente i 221 milioni totalizzati da Napoleon di Ridley Scott e i 158 milioni di Killers of the Flower Moon firmato da Martin Scorsese sullo stesso arco di tempo.

La notizia, riportata da Variety, che riporta i dati dopo il fine settimana del 4 luglio negli USA (tradizionalmente il weekend più importante dell’anno cinematograficamente parlando in USA) segna un passaggio cruciale per una iniziativa, quella nel campo della produzione cinematografica, che, fino ad ora, aveva raccolto più soddisfazioni sul fronte delle serie TV che non in sala.

Un test cruciale per Apple

Il progetto di F1: The Movie era considerato un momento decisivo. Dopo i flop di Fly Me to the Moon, fermo a 42 milioni, e Argylle, che si è arrestato a quota 96, la fiducia interna verso il cinema cominciava a vacillare. Nemmeno i film d’autore ad alto budget, come quelli di Scorsese e Scott, erano riusciti a portare profitti reali.

L’idea che un film ad alto impatto, con Brad Pitt protagonista, girato nei veri circuiti della Formula 1 e confezionato come un grande spettacolo internazionale, potesse non funzionare, avrebbe potuto segnare la fine delle ambizioni cinematografiche di Apple.

Invece, le cose sembrano finalmente andare nella giusta direzione.

I numeri internazionali e italiani

Negli Stati Uniti, F1 ha debuttato venerdì 27 giugno 2025 con un incasso di 57 milioni di dollari nel primo weekend, il miglior esordio per un film Apple. Nel resto del mondo ha già superato i 146 milioni. Tra i territori più ricettivi si segnalano la Cina (22 milioni), il Regno Unito (17,3 milioni), il Messico (12,3 milioni), la Francia (11,5 milioni) e l’Australia (9,8 milioni). Solo il circuito IMAX ha contribuito con 60 milioni, pari a poco più del 20% del totale globale.

In Italia il film è uscito mercoledì 25 giugno 2025, distribuito da Warner Bros. Discovery. In cinque giorni ha raccolto 2.043.056 euro, piazzandosi subito al primo posto della classifica settimanale. Nel classico fine settimana da giovedì a domenica ha incassato 1.589.340 euro, con una media per sala di 3.440 euro. Numeri importanti per un film con un debutto estivo.

Secondo le stime di MeteoCinema, il film potrebbe chiudere a 5,7 milioni di euro in Italia.

Una promozione multimiliardaria, visibile e invisibile

A tutto questo non è certo estraneo l’impegno nel marketing.

Secondo quanto riportato da Variety, la promozione ufficiale è costata circa 100 milioni di dollari, ma a questa cifra va però aggiunto tutto ciò che Apple ha messo in campo in termini di marketing diretto, visibilità sui propri canali e promozione “nativa”, cioè integrata nei propri ecosistemi.

Un investimento parallelo, non quantificabile in termini economici, ma certamente enorme se si considera la base globale di utenti Apple e la forza del suo sistema di comunicazione. Per un intero mese, l’azienda ha trasformato F1 in una vera e propria vetrina di prodotto su tutti i suoi canali.

Tra spot mascherati da demo e contenuti esperienziali, Apple ha scatenato furiosamente il suo peso di visibilità, costruendo una strategia promozionale a più livelli che ha invaso l’intero ecosistema.

Alla WWDC, l’evento di punta per gli sviluppatori, Craig Federighi è apparso in tuta da pilota sfrecciando sul tetto dell’Apple Park, in una sequenza completamente dedicata al film. Il trailer è stato reso disponibile con effetto aptico, mentre a vari siti sono state concesse anteprime e sguardi sulle tecnologie usate in fase di produzione.

Apple non si è risparmiata neppure quando è stato necessario mettere in campo iniziative discutibili, come i biglietti sconto infilati a forza nel Wallet di iPhone.

Apple non ha ancora recuperato l’investimento, ma ora ha una direzione

Il pareggio di bilancio è in ogni caso ancora lontano. F1 è costato più di 250 milioni di dollari, e se si sommano le spese promozionali ufficiali e la visibilità interna orchestrata da Apple, l’operazione complessiva va ben oltre i 350 milioni. Ma, come osserva Variety, il valore dell’iniziativa non si misura solo in incassi immediati.

F1: The Movie dimostra che un titolo originale, adulto e ben confezionato può ancora attrarre pubblico nelle sale di tutto il mondo. Per Apple, è un segnale forte. Forse il primo davvero concreto da quando ha deciso di investire nel grande cinema.