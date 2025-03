Sonda per misurare la temperatura dei cibi a solo 1 €

Pubblicità

Gli appassionati di cucina troveranno nel termometro digitale attualmente in promozione un valido alleato per tenere sotto controllo la temperatura degli alimenti.

Si tratta nello specifico di una sonda che va infilata ad esempio in una bistecca sul fuoco per conoscere con precisione il livello di cottura nella parte più interna in modo da cuocerla a puntino senza bruciarla o lasciarla troppo al sangue.

Offre misurazioni rapide e accurate della temperatura degli alimenti – da -50°C a 300°C – così da risultare utile per qualsiasi tipo di preparazione, dalle carni più spesse ai liquidi caldi come tè e cioccolata, e le mostra attraverso un pratico schermo LCD.

In pochi secondi mostra la temperatura rilevata sullo schermo e con un margine di errore di appena ± 1°C. È anche impermeabile perciò si può anche lavare facilmente a mano dopo l’uso direttamente sotto l’acqua corrente.

La sonda è realizzata in acciaio inossidabile, è lunga circa 14 centimetri ed è alimentata da una batteria a bottone di tipo LR44 di facile sostituzione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative riguardanti le funzionalità e la qualità di un prodotto dovrebbero essere commisurate al prezzo pagato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

