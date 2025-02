Termometro a infrarossi a soli 3,50 €, misurate la febbre senza contatto

Pubblicità

Stanchi di dover aspettare fino a cinque minuti, fermi e immobili sul divano, col termometro sotto l’ascella? Per sapere se avete la febbre, col termometro attualmente in promozione, vi bastano pochi secondi. E non dovrete neppure sfiorarlo.

Si tratta infatti di un termometro senza contatto, quindi capace di misurare la temperatura corporea semplicemente avvicinandolo alla fronte. Un click sul pulsante, pochi secondi di attesa e la temperatura viene mostrata sullo schermo LCD.

Se la temperatura supera i 37.5°C, ovvero se viene rilevata la febbre, allora sullo schermo apparirà anche un indicatore di colore rosso e il termometro emetterà un particolare segnale acustico. Volendo quest’ultimo si può disattivare così da usare il termometro anche per misurare la temperatura di un neonato che dorme senza rischiare di svegliarlo e magari disturbarlo inutilmente (qualora non dovesse avere la febbre).

Per alimentarlo bastano 2 batterie ministilo AAA (da comprare a parte). A gestirle c’è un sistema di auto spegnimento che si attiva dopo un certo periodo di inattività in modo da preservarne la durata ed evitare sprechi di energia.

Piuttosto compatto e maneggevole, è interessante infine segnalare la presenza della modalità oggetti con cui poter misurare anche la temperatura di superfici non corporee, come quella di un biberon contenente latte caldo. In questo modo può diventare uno pratico strumento da impiegare in cucina anche per il resto dell’anno.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 3,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

