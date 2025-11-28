Black Friday, termostato Meross con supporto App Casa di Apple solo 54,99 €

Su Amazon trovate in offerta il termostato Meross con supporto Matter, pensato per chi desidera gestire il riscaldamento in modo più semplice e automatico, sfruttando anche i più popolari assistenti vocali. Il prezzo è sceso a 54,99€ invece di 79,99€

Installazione semplice e compatibilità ampia

Il termostato Meross può essere installato in sostituzione di modelli analogici a parete, ed è compatibile con caldaie tradizionali, termosifoni e impianti di riscaldamento a pavimento. Si adatta alle comuni scatole 503, e per un’installazione ordinata è disponibile anche una placca dedicata. L’interfaccia è pensata per la massima accessibilità: tasti silenziosi, luminosità automatica del display, blocco bambini e una gestione semplice

tramite l’app Meross, priva di abbonamenti o costi aggiuntivi.

Controllo vocale, app e automazioni intelligenti

Grazie al supporto a Siri, Alexa, Google Assistant e al protocollo Matter, il dispositivo si integra facilmente in qualunque sistema domotico, anche offline in rete locale. Ricordiamo che con Matter il dispositivo diventa automaticamente compatibile con l’app Casa (Apple Home) e può essere controllato tramite Siri, senza bisogno di hub o ponti esterni, purché si disponga di un dispositivo Apple recente.

Oltre al controllo da smartphone e ai comandi vocali, è possibile impostare programmi automatici. Il sistema interrompe il riscaldamento se rileva un improvviso calo di temperatura, ad esempio quando si apre una finestra. È inoltre compatibile con sensori esterni opzionali, utili per gestire zone come il bagno o il pavimento in modo indipendente.

Monitoraggio consumi via app

L’app Meross consente di monitorare con precisione l’uso del riscaldamento grazie a grafici dettagliati, curve di temperatura e statistiche giornaliere e settimanali.

Le funzioni sono tutte incluse, senza costi nascosti. Questi strumenti sono particolarmente utili per chi vuole ottimizzare i consumi e mantenere sotto controllo le spese energetiche, soprattutto durante i mesi invernali.

Il supporto al protocollo Matter assicura inoltre maggiore stabilità e compatibilità futura con altri dispositivi smart home.

Sconto attivo su Amazon

Il prezzo di listino del termostato Meross è di 79,99€, ma al momento è disponibile su Amazon a 54,99€, un ribasso del 30% sul prezzo consigliato, dunque.

