Sconto Creative Cloud Studenti e docenti, tutte le app a solo 155,99 €

Creative Cloud è in forte sconto in questi giorni ma se siete nel mondo della scuola potete ottenere un promozione ancora migliore e ottenere a solo 155,99 € (invece che 237€) tutte le applicazioni per un anno.

Il prezzo si applica, come accennato, molto conveniente rispetto al costo della Creative Cloud (772€ a prezzo pieno, 443€ oggi con gli sconti) ad una particolare categoria, come studenti, docenti (di qualunque livello) e personale scolastico in genere. Pur a fronte di un costo tanto basso non si hanno limitazioni di nessun genere: nel pacchetto ci sono tutte le applicazioni della Creative Cloud nello stesso numero e con le stesse funzioni della versione commerciale.

Creative Cloud edication per un anno, dà accesso a software come Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Premiere Rush, Premiere Pro, After Effects, Dimensions, Acrobat Pro DC, quelli mobili Photoshop Sketch, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Express, Illustrator Draw e i servizi online Adobe Fonts, Portfolio, Behance.

È importante notare che se comprate questo pacchetto non avrete neppure limitazioni collaterali. Ad esempio potrete usare il software per creazioni che poi potrete commercializzare e vendere, potrete installare il software su due computer differenti e trasferire le licenze tra computer se necessario.

L’unico vero limite è che i software si possono installare solo sul computer personale e che non potrete trasferire la licenza ad altri.

Ribadiamo che il prezzo scontato è fruibile unicamente dal clienti qualificabili come personale didattico o studenti. Per dare ad Adobe la possibilità di verificare il vostro diritto ad acquistare la licenza scontata, dovrete fornire un indirizzo mail scolastico. Nel caso contenga il suffisso .edu si è automaticamente qualificati.

È possibile fornire anche un un altro indirizzo ma in questo caso Adobe si riserva il diritto di verificare l’idoneità mediante un documento che comprovi il vostro status come un tesserino, un libretto scolastico o un qualunque altro documento che permetta di riscontrare le credenziali. Una volta sottoposto il documento, entro 24 ore il software sarà abilitato definitivamente.

È ber ricordare che la Creative Cloud, come molti altri prodotti Adobe, ha un periodo di uso gratuito di 14 giorni. Quindi in ogni caso non dovrebbero intervenire interruzioni nella fruizione del software.

Maggiori informazioni per l’acquisto di prodotti education di Adobe si trovano nella pagina delle FAQ

Per acquistare la Creative Cloud su Amazon in sconto a 155,99 euro (invece che 237 €), quindi con il 35% di sconto, dovete cliccare qui. Il codice sarà a quel punto recapitato nella vostra libreria software. Trattandosi di un contenuto digitale, il costo non può essere restituito né rimborsato.