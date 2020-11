Solo oggi: Termostato Netatmo e valvole smart al prezzo del Prime Day

Il termostato Netatmo è al prezzo del Prime Day: solo 109 euro. Il prezzo su Amazon è appena sceso ora con un’offerta flash che terminerà oggi e offre a tutti la possibilità di acquistare un interessante prodotto per la casa e risparmiare sul riscaldamento

Nella confezione troverete il termostato ideato da Philippe Starck che consente di controllare il riscaldamento attraverso i dispositivi mobili come smartphone iOS e Android, tablet ed anche Mac e PC. Può essere impostato in modo da rispecchiare le abitudini dell’utente e della famiglia.

Usa un sistema intelligente per analizzare e monitorare il consumo di energia: in pratica ogni mese invia all’utente un rapporto dettagliato che include consigli personalizzati per ottimizzare l’uso del riscaldamento nei mesi successivi. E’ compatibile con sistemi a gas, carburante, a pellet e con le pompe di calore. In questo sito è possibile verificare la compatibilità con il proprio sistema di riscaldamento. Netatmo elenca decine e decine di marchi e più di mille tra boiler e pompe di calore con le quali il Termostato può dialogare.

Se volete acquistare anche due valvole smart trovate anche queste in sconto. Costano 129 euro