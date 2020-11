Apple MagSafe Duo è pronto per il debutto

Per il MagSafe Duo di Apple è ormai questione di giorni. Il nuovo caricabatterie che utilizza la tecnologia MagSafe di Apple era stato presentato al fianco dei nuovi iPhone 12 come alternativa al caricatore MagSafe di base, quello che cioè permette di ricaricare i nuovi telefoni con la tecnologia wireless al doppio della velocità grazie all’impiego del sistema magnetico proprietario.

Il modello Apple MagSafe Duo è pensato per chi oltre all’iPhone vuole ricaricare in contemporanea anche Apple Watch utilizzando una sola stazione di ricarica. Si tratta di fatto di un due-in-uno che prende energia da un solo alimentatore per ricaricare contemporaneamente le batterie di telefono e smartwatch. Niente di speciale perché per Apple Watch utilizza lo stesso solito caricatore magnetico, con la possibilità di sollevarlo per usarlo come sveglia tramite la modalità Night Stand, che è ormai qualcosa che fanno tante altre soluzioni concorrenti.

Qui il vantaggio per ora sta nel fatto che di caricatori MagSafe certificati c’è solo quello Apple: gli altri sono in arrivo quindi fino a quando non saranno disponibili caricatori simili e certificati, non ci sono alternative. Chi vuole caricare i due dispositivi insieme, da un unico alimentatore e beneficiando del sistema MagSafe per la linea 12 di iPhone, potrà affidarsi inizialmente soltanto al MagSafe Duo.

Non è stata ancora annunciata una data per il lancio, né il prezzo di vendita: Apple potrebbe introdurlo negli Apple Store senza un comunicato stampa oppure potrebbe annunciarne la disponibilità magari durante l’evento che si terrà il 10 novembre.

Oppure potrebbe farlo il 6 novembre, data in cui partiranno i preoprdini di iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max. Certo è invece che ormai è tutto pronto: il caricatore ha infatti superato il test di conformità della National Radio Research Agency (NRRA) coreana.

Nel frattempo potete invece leggere le nostre impressioni sul caricatore MagSafe base che trovate nella recensione di iPhone 12 Pro.