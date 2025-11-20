Black Friday, termoventilatore Philips con Ai e app, solo 59,99 €

Su Amazon trovate in offerta il termoventilatore a torre Philips Serie 5000, pensato per riscaldare piccoli ambienti domestici in modo rapido e mirato. Il costo è di 59,99€ invece dei 109,99€.

Design salvaspazio e potenza da 2000W

Philips Serie 5000 è un termoventilatore verticale da 2000 watt, progettato per riscaldare rapidamente ambienti medio-piccoli come camere da letto, uffici o salotti. La forma a torre riduce l’ingombro a pavimento, mentre il design oscillante assicura una distribuzione uniforme dell’aria calda. Il riscaldamento può partire in soli 2 secondi grazie alla resistenza ceramica interna, utile nei mesi più freddi per ottenere calore immediato.

Controlli intuitivi e modalità Eco

La temperatura è regolabile tra 16° e 37°C, con due livelli di potenza e una modalità Eco per limitare i consumi. È dotato di timer programmabile fino a 12 ore, funzione di spegnimento automatico, e modalità ventilazione per l’uso anche in estate. Il telecomando incluso consente di gestire tutte le funzioni a distanza, con un display LED integrato per tenere sotto controllo le impostazioni attive.

App e intelligenza artificiale

Il cuore tecnologico del Philips Serie 5000 è il sistema di riscaldamento intelligente alimentato da intelligenza artificiale, progettato per adattare automaticamente la potenza in base alla temperatura dell’ambiente e alla presenza di persone. Questa funzione consente una gestione più efficiente dell’energia, con un risparmio dichiarato fino al 50% sui consumi rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, grazie alla connessione Wi-Fi, è possibile controllare il dispositivo tramite l’app Philips Air+, regolando temperatura, timer e modalità da remoto, anche fuori casa, per una gestione completa e personalizzata.

Sicurezza e comfort per l’uso quotidiano

Tra le funzioni di sicurezza spiccano lo spegnimento in caso di ribaltamento, la protezione contro il surriscaldamento e i materiali esterni pensati per non scaldarsi eccessivamente. L’apparecchio è pensato per l’uso quotidiano in casa, anche in presenza di bambini o animali. Il filtro dell’aria posteriore è removibile per una facile manutenzione, contribuendo a mantenere l’ambiente pulito durante l’uso prolungato.

Prezzo scontato su Amazon

Attualmente è disponibile su Amazon a 59,99€ invece di 109,99€.

