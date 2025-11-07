Termoventilatore Philips silenziosissimo, per piccoli ambienti, solo 39,99 €

Chi cerca un riscaldamento veloce ed efficiente in casa o in ufficio, trova in offerta su Amazon il Philips Serie 2000 Termoventilatore da 1500W, perfetto per ambienti di piccole e medie dimensioni. Il prezzo scende a 39,99€ rispetto ai 59,99€ di listino.

Struttura compatta e riscaldamento rapido

Il termoventilatore Philips Serie 2000 ha una struttura leggera e compatta, facile da spostare e posizionare in qualsiasi stanza. Nonostante questo ha una potenza di 1.500 watt che garantiscono un riscaldamento veloce ottimizzabile mediante due modalità (600W e 1500W) che si adattano alle esigenze stagionali: bassa intensità per un calore costante o massima potenza per scaldare rapidamente l’ambiente.

Il termostato regolabile su 3 livelli – basso, medio o alto – per un risparmio energetico fino al 25%, consente di mantenere la temperatura desiderata, evitando sprechi energetici. Il funzionamento è silenzioso (pari a 24dB), cosa che lo rende adatto anche per la zona notte o l’ambiente di lavoro. Il flusso d’aria è diretto frontalmente per una distribuzione uniforme del calore.

Oltre alle prestazioni, questo modello integra il sistema Philips UltraSafe, che include protezione contro il surriscaldamento e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

Adatto a spazi fino a 20 m²

Il termoventilatore Philips Serie 2000 nasce per ambienti fino a 20 metri quadrati, come un bagno, la camera da letto, uffici o piccoli salotti. L’impugnatura integrata ne facilita il trasporto, mentre la base stabile garantisce sicurezza durante l’uso. È disponibile anche la modalità ventilazione senza calore, utile nelle mezze stagioni per un leggero ricircolo dell’aria.

Il prezzo attuale è di 39,99€, il minimo storico su Amazon, rispetto al prezzo consigliato di 59,99€.

