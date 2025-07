TerraMaster NAS e DAS, le soluzioni di archiviazione potenti e flessibili per il Prime Day Amazon

TerraMaster, marchio leader nelle soluzioni di archiviazione per professionisti e aziende, presenta la sua nuova gamma di dispositivi NAS e DAS. Si tratta di soluzioni per tutti: dai fotografi ai videomaker, aziende o utenti esperti in cerca di prestazioni elevate, i nuovi modelli TerraMaster offrono potenza, sicurezza e velocità senza compromessi.

NAS TerraMaster: Potenza in Rete, Pronta per Ogni Esigenza

Acquista TerraMaster F2-424 NAS 2-Bay – €299,99 ( sconto 25% )

Compatto ma potente, il modello F2-424 è dotato di un processore Intel N95 quad-core da 3,4GHz, 8GB di RAM DDR5 espandibili e doppie porte 2.5GbE. Ideale per l’uso domestico o in piccoli uffici, raggiunge una velocità di 283MB/s, supporta cache SSD NVMe, e include avanzate opzioni di backup. Silenzioso, rapido e semplice da installare.

Acquista TerraMaster F4-423 NAS 4-Bay – €367,99 ( sconto 20% )

Un classico moderno per le PMI: CPU Intel N5095, 4GB RAM espandibili, doppia porta 2.5GbE e supporto per RAID avanzato. Lo slot NVMe SSD permette caching ad alta velocità. Supporta numerosi scenari business: database, web server, email, CRM e altro. Design compatto in alluminio e ventola silenziosa completano il pacchetto.

Acquista TerraMaster F4-424 Pro NAS 4-Bay – €583,99 ( sconto 20% off )

Per prestazioni top di gamma, F4-424 Pro è la scelta perfetta: CPU Intel Core i3-N305 a 8 core, 32GB DDR5, doppia porta 2.5GbE e cache SSD NVMe. Risultati: +150% performance, tempi di caricamento dimezzati e velocità di risposta impressionante. Progettato per PMI che richiedono alte prestazioni in multitasking e backup avanzato.

Acquista TerraMaster F4-424 MAX NAS 4-Bay – €712,49 ( sconto 25%)

Il top assoluto per aziende e creativi: F4-424 Max monta un processore Intel Core i5 1235U (10 core), grafica Iris Xe e 8GB di RAM DDR5. Due porte 10GbE e velocità fino a 2090MB/s. È perfetto per virtualizzazione, editing video 4K e backup aziendali complessi. Silenzioso, veloce e sicuro con crittografia AES-NI.

Acquista TerraMaster F8 SSD NAS 8-Bay – €472,99 (sconto 25% )

NAS SSD compatto, portatile e potentissimo: F8 SSD supporta 8 SSD NVMe per una capacità totale di 64TB. Monta un Intel N95, 8GB DDR5 e una porta 10GbE. Prestazioni elevate in un design silenzioso e leggero, ideale per utenti pro in mobilità, uffici creativi e ambienti sensibili al rumore.

DAS TerraMaster: Archiviazione Diretta per Prestazioni Immediate

Acquista TerraMaster D5-300C USB RAID 5-Bay – €183,99 ( sconto 20% )

Soluzione RAID con USB 3.1 a 5Gbps, supporta fino a 90TB di capacità. Offre flessibilità con RAID 0/1 su 2 dischi e JBOD su altri 3. Ottimo per backup di foto, video editing, sorveglianza e archiviazione aziendale. Realizzato in alluminio, silenzioso e certificato CE/FCC/RoHS.

Acquista TerraMaster D6-320 USB Enclosure 6-Bay – €263,99 ( sconto 20% )

Capacità fino a 132TB con connessione USB 3.2 Gen2 da 10Gbps: D6-320 garantisce velocità fino a 1016MB/s. Plug & Play con supporto Hot Swap e compatibilità con Windows, macOS, Linux. Ideale per utenti che vogliono espandere il proprio archivio senza configurazioni complesse.

Acquista TerraMaster D4-320 USB Enclosure 4-Bay – €167,99 ( sconto 20% )

Stesso cuore del D6-320 ma in formato più compatto. D4-320 offre velocità di trasferimento fino a 10Gbps via USB-C, supporta JBOD e si adatta a qualunque workstation. Ottimo per fotografi, designer e liberi professionisti.

Acquista TerraMaster D8 Hybrid HDD/NVMe DAS 8-Bay – €263,99 ( sconto 20% )

Innovativa soluzione ibrida: 4 slot per HDD da 3,5” + 4 slot per SSD M.2 NVMe. D8 Hybrid combina capacità elevata e velocità estrema in un solo enclosure USB 3.2 Gen2, ideale per chi lavora con file video pesanti, rendering o grandi database. Hot swap, dissipazione avanzata e supporto multi-OS.