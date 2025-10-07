Festa Prime, TerraMaster sconta i suoi migliori NAS e Enclosure

TerraMaster dà il via ai suoi sconti per la Festa delle offerte Prime tagliando il prezzo di alcuni interessanti prodotti in catalogo. Si tratta quindi di una buona occasione per chi cerca soluzioni efficienti per l’archiviazione e la gestione dei dati.

In promozione ci sono i sistemi NAS con diverse capacità e configurazioni, ottimi per ambienti domestici o piccoli uffici.

Diverse le offerte anche sugli enclosure USB che permettono di espandere facilmente lo spazio di archiviazione.

Ovviamente supportano tecnologie moderne come SSD NVMe, promettendo quindi risposte rapide e alta affidabilità nelle operazioni quotidiane di backup e accesso ai file, e sono compatibili con diversi tipi di unità, oltre ad essere facili da utilizzare.

Con queste soluzioni potete perciò centralizzare, proteggere e condividere i vostri dati – o quelli dell’azienda – in modo sicuro, mantenendo al contempo un controllo diretto sui dischi.

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

