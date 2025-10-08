Festa Prime, Xiaomi sconta TV, tablet, auricolari a prezzi popolari

Quando si parla di tecnologia accessibile, innovativa e ben progettata, Xiaomi è uno dei primi nomi che vengono in mente. In pochi anni l’azienda cinese è diventata un punto di riferimento non solo per gli smartphone, ma per un intero ecosistema di dispositivi intelligenti. Dalle TV di nuova generazione ai robot aspirapolvere, dai tablet performantiagli auricolari wireless e agli smartwatch, Xiaomi offre soluzioni che coniugano prestazioni elevate, design curato e prezzi competitivi. Il suo obiettivo è chiaro: rendere la tecnologia di qualità alla portata di tutti.

TV Xiaomi: qualità visiva e intelligenza integrata per ogni casa

Le TV Xiaomi rappresentano una gamma completa pensata per adattarsi a ogni ambiente e a ogni tipo di utente. La serie TV F offre modelli LED come il Xiaomi TV F 32″, perfetto per chi cerca una smart TV compatta con Fire TV integrata e compatibilità Alexa e AirPlay. Per chi desidera qualcosa in più, la serie F Pro introduce i pannelli QLED: colori più brillanti, contrasto più definito e supporto per Dolby Audio, DTS Virtual:X e HDR10+. Dai 32″ ai 75″, ogni modello si distingue per funzioni smart evolute, fluidità grazie al MEMC e una Modalità Game Boost 120Hz ideale per il gaming.

TV LED

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Le serie Mini LED TV S e S Pro sono il passo successivo verso la fascia premium. Offrono luminosità fino a 1200 nits, frequenza di aggiornamento 144Hz, e supporto completo a Dolby Vision e Dolby Atmos. Le versioni Pro, inoltre, adottano Google TV, integrazione con Alexa e AirPlay 2, e un sistema audio Harman Kardon per un’esperienza cinematografica completa.

TV mini LED

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Infine, la linea TV MAX L porta la spettacolarità su grande scala: modelli da 85 e 100 pollici, pannelli QLED 144Hz e gestione intelligente dei contenuti con Google TV e Dolby Vision. Sono il sogno di chi desidera un vero home cinema nel proprio salotto

TV max L

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Robot aspirapolvere: pulizia intelligente senza sforzo

Anche nella categoria smart cleaning, Xiaomi si distingue per tecnologia e convenienza. Il Robot Vacuum X20 Maxè il modello di punta, con potenza di aspirazione da 8000 Pa, doppio mop, lavaggio con acqua calda, autopulizia e svuotamento automatico fino a 75 giorni. Gli altri modelli come X20+, H40 e T12 offrono varianti con navigazione LiDAR, riconoscimento tappeti, e controllo tramite app Mi Home, garantendo sempre un risultato impeccabile.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tablet Redmi e Pad: potenza e autonomia per studio e intrattenimento

Nel segmento tablet, Xiaomi propone una linea pensata per ogni tipo di utilizzo. Il Redmi Pad 2, disponibile in versioni fino a 8+256GB, offre uno schermo 11” 2.5K e una batteria da 9000 mAh per un uso prolungato. Il Redmi Pad Pro e il nuovo Pad 7 puntano invece su display più ampi, fino a 12.1 pollici, ricarica rapida da 33W o 45W e tecnologie HyperAI per un’esperienza fluida e immersiva.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Audio e indossabili: stile, comfort e connessione totale

Gli auricolari Redmi Buds 6 e 6 Pro portano l’audio wireless a un nuovo livello: cancellazione attiva del rumore fino a 49dB, Hi-Res Audio, tracking del movimento della testa e autonomia fino a 42 ore con custodia.

Chi ama monitorare la propria salute, invece, troverà nel Redmi Watch 5 un compagno ideale: display AMOLED da 2.07”, chiamate Bluetooth, resistenza 5 ATM e autonomia record fino a 24 giorni.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...