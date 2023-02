Il terrorismo sushi è da idioti, sarà contrastato con telecamere AI

Il nastro trasportatore del ristorante giapponese è uno spettacolo per gli occhi e per il palato, ma sui social potreste scoprire che proprio in quel ristorante, o uno molto simile, qualcuno si è divertito a toccare o leccare le prelibatezze prima che raggiungessero il tavolo e la bocca di qualche malcapitato cliente: spesso sembra che l’idiozia sia la molla scatenante e il principale fattore di successo di alcune mode virali sui social, come senza dubbio lo è per il cosiddetto Sushi Tero in Giappone, abbreviazione di terrorismo del sushi.

Nei video qualcuno si lecca un dito, oppure lo infila nel naso, per poi toccare un invitante piatto di sushi che prosegue la sua corsa. Altri si sono ripresi mentre leccano o toccano la bottiglietta della salsa di soia o un cucchiaio per il tè verde in polvere disponibile per tutti i clienti.

Dicevamo fenomeno virale perché nel giro di pochissimi giorni alcuni di questi video sono stati visualizzati quasi 100 milioni di volte sui principali social in Giappone, TikTok, Facebook e soliti nomi tutti inclusi. Prima il disgusto, senza dubbio un’altro dei fattori di successo di alcune mode virali, a cui però è seguito un calo repentino del 5% della quotazione in borsa di una delle catene di ristoranti con nastro coinvolte.

Sono stati subito intrapresi rimedi tradizionali per contrastare il terrorismo del sushi, inclusa la preparazione e la consegna del cibo esclusivamente su ordinazione, oltre ad assicurare ai clienti operazioni di pulizia e igienizzazione.

Ma Kura Sushi, una delle catene di ristoranti coinvolta, ha annunciato a Nikkei Asia che presto implementerà tecnologie di intelligenza artificiale nel già esistente impianto di telecamere. Ora il sistema osserva i piatti prelevati dal nastro per calcolare in automatico il conto dei clienti e dei tavoli.

Grazie all’impiego di AI infatti già da anni le telecamere di sicurezza offrono funzioni smart aggiuntive, come il riconoscimento di corrieri e pacchi all’ingresso, il riconoscimento delle persone che entrano ed escono di casa e così via.

Contro il terrorismo del sushi i sistemi di telecamere saranno aggiornati e potenziati con AI per essere in grado di rilevare anche eventuali manomissioni dei piatti o comportamenti sospetti da parte dei clienti. Ma contro gli idioti in Giappone stanno anche arrivando azioni legali proprio a partire dai video che gli stessi hanno pubblicato sui social.

