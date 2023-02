Come riattivare il Blocco Automatico schermo di iPhone

Lo schermo, in un iPhone, così come in un qualsiasi altro smartphone, è l’elemento che consuma più batteria. Per questo di default si spegne ogni tot di secondi, per aumentare l’autonomia, spegnendosi automaticamente dopo pochi secondo di utilizzo. Alle volte, però, è necessario mantenerlo acceso per più tempo. Ecco come risolvere se l’opzione Blocco automatico schermo è disattivata.

Su iPhone è possibile impostare il blocco automatico dello schermo a intervalli desiderati, oltre a poterlo disattivare completamente, così da mantenere il display sempre acceso. In alcuni casi, però, l’opzione Blocco automatico è disattivata dal sistema. Ecco come risolvere.

Risparmio batteria

La prima cosa da fare è quella di disattivare l’opzione Risparmio batteria. Per farlo è sufficiente seguire i seguenti passaggi:

1 Aprire Impostazioni > Batteria.

2 Deselezionare l’interruttore Risparmio energetico

In alternativa è possibile raggiungere lo stesso risultato da Centro di Controllo, dopo aver abilitato la relativa icona. Per farlo è sufficiente andare su Impostazioni -> Centro di Controllo -> Personalizza controlli, quindi selezionare Risparmio energetico per aggiungerlo al Centro di Controllo. Da questo momento in poi, cliccando l’icona della batteria sarà possibile attivare o disattivare il Risparmio energia.

Quando la modalità “Risparmio energetico” è attiva, la batteria nella barra di stato è diventa di colore giallo.

Blocco automatico

A questo punto l’opzione per modificare il Blocco automatico schermo tornerà ad essere attiva e l’utente potrà scegliere per quanto tempo mantenere lo schermo acceso. Per farlo dovrete seguire questi passaggi:

1 Aprire Impostazioni

2 Toccare Schermo e luminosità

3 Toccare Blocco automatico, quindi scegliere un intervallo di tempo tra quelli disponibili

Il consiglio, ovviamente è di mantenere il blocco schermo al minimo, su 30 secondi. Utilizzare intervalli di tempo maggiori scaricherà la batteria molto più velocemente.

