2800 droni RGB per giocare a Tetris nel cielo di Dubai

Il Dubai Frame, maestoso monumento della città degli Emirati Arabi Uniti che ospita anche un museo e un osservatorio sulla sua sommità, è stato per un giorno trasformato nella più grande installazione di Tetris al mondo, una “tela” visibile anche di notte a occhio nudo per la prima edizione della Red Bull Tetris World Final, finale mondiale di un torneo che ha raccolto a Dubai i migliori giocatori al mondo di uno dei giochi più famosi del pianeta.

È stato possibile giocare nel frame (una gigantesca cornice alta 150 metri e larga 93 metri) grazie ai tetramini (i blocchi formati da quattro quadrati connessi tra loro) formati in tempo reale da 2800 droni (1400 per ogni giocatore, in grado di cambiare forma all’istante) e con tutto in apparato predisposto per riprodurre i suoni della caduta dei blocchi.

La partita finale è stata la prima al mondo giocata dal vivo in cielo, letteralmente incorniciata nel Dubai Frame.

I vincitore di Red Bull Tetris è stato il 19enne turco Fehmi Atalar, che in finale ha battuto il peruviano Leo Solórzan. L’incontro è stato preceduto da una pre-finale di tre minuti che è servita al vincitore (sempre il ragazzo turco) per decidere chi avrebbe inviato per primo la finale vera e propria. Ciascun giocatore ha avuto cinque minuti di tempo per raggiungere il punteggio più alto possibile.

Il peruviano Leo Solórzano ha ottenuto un punteggio di 57.164 nella sua sessione di 5 minuti con i droni RGB; Atalar ha “massacrato” l’avversario con un punteggio di 168.566 in cinque minuti. I cinque minuti erano un limite imposto a causa della durata limitata delle batterie.

Tecnologia e spettacolo

Come è facile immaginare, il progetto è stata una combinazione di tecnologia e spettacolo, un’esperienza mai vista prima, che ha permesso di trasformare il noto gioco nato negli anni ’80 in una performance live di portata globale.

Il torneo ha coinvolto partecipanti da 60 Paesi, con le qualificazioni giocate tramite smartphone, che hanno permesso di arrivare alle finali. Red Bull, sponsor dell’evento, sottolinea la spettacolarità dell’evento, uno show futuristico, che celebra la cultura videoludica in una forma mai vista prima.

A questo indirizzo vi raccontiamo la storia di come nacque Tetris. il puzzle game più popolare, inventato nel 1984 da Alexey Pajitnov, all’epoca un giovane ricercatore che lavorava per l’Accademia delle Scienze di Mosca. Su Apple TV è disponibile il film che racconta la storia del gioco.