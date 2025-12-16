Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » La homepage di Google ora con il pulsante +
Internet

La homepage di Google ora con il pulsante +

Di Mauro Notarianni
Il pulsante
Il pulsante "+" nella homepage di Google

Dopo la possibilità di richiamare la modalità AI (“Ai Mode”), la homepage di Google (la pagina dalla quale si parte per effettuare le ricerche) ora permette di richiamare il pulsante “+” e da qui le voci “Carica immagine” e “Carica file”.

Il pulsante “+” a sinistra del campo per le ricerche che  per ora appare nella versione desktop delle ricerche sostituisce l’icona con la lente di ingrandimento che appare ancora nella versione mobile.

Le voci “Carica immagine” e “Carica file” offrono funzionalità simili a quelle che è possibile ottenere con l’AI Mode, la modalità che consente di chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposte basata sull’AI, con la possibilità di approfondire con domande aggiuntive e link utili al web.

Le due opzioni di ricerca non sono nuove ma la loro presenza evidenzia meglio la possibilità di portare a termine questi compiti specifici e non solo ricerche partendo da testi.  Il pulsante “+”, come accennato, per ora appare solo nella versione desktop e anche in modalità di navigazione in incognito.

Carica immagine” permette di caricare una propria immagine per chiedere a Google informazioni specifiche su quel contenuto. “Carica file” permette di caricare altre tipologie di file e ricevere risposte, riepiloghi e approfondimenti sui contenuti.

Le opzioni "Carica immagine" e "Carica file" nella homepage di Google
Le opzioni “Carica immagine” e “Carica file” nella homepage di Google

Da qualche tempo è ancora più semplice accedere in ogni caso alla AI Mode sia da desktop, sia da mobile. Non è più necessario utilizzare brevi parole chiave, ma si può optare per query complessa, ricerche che è possibile elaborare attraverso un linguaggio naturale. Si può, ad esempio, chiedere di confrontare due prodotti, eseguire un’attività e tanto altro ancora. L’AI Mode si può sfruttare per qualsiasi tipologia di ricerca online; è particolarmente utile quando si vogliono ottenere rapidamente risposte complete, con riepiloghi che combinano informazioni provenienti da diverse fonti, quando si vogliono effettuare confronti, ottenere informazioni base su un argomento che non si conosce o semplicemente interagire in modo più naturale con il motore di ricerca.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
2800 droni RGB per giocare a Tetris nel cielo di Dubai

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.