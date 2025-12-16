La homepage di Google ora con il pulsante +

Dopo la possibilità di richiamare la modalità AI (“Ai Mode”), la homepage di Google (la pagina dalla quale si parte per effettuare le ricerche) ora permette di richiamare il pulsante “+” e da qui le voci “Carica immagine” e “Carica file”.

Il pulsante “+” a sinistra del campo per le ricerche che per ora appare nella versione desktop delle ricerche sostituisce l’icona con la lente di ingrandimento che appare ancora nella versione mobile.

Le voci “Carica immagine” e “Carica file” offrono funzionalità simili a quelle che è possibile ottenere con l’AI Mode, la modalità che consente di chiedere qualsiasi cosa e ricevere risposte basata sull’AI, con la possibilità di approfondire con domande aggiuntive e link utili al web.

Le due opzioni di ricerca non sono nuove ma la loro presenza evidenzia meglio la possibilità di portare a termine questi compiti specifici e non solo ricerche partendo da testi. Il pulsante “+”, come accennato, per ora appare solo nella versione desktop e anche in modalità di navigazione in incognito.

“Carica immagine” permette di caricare una propria immagine per chiedere a Google informazioni specifiche su quel contenuto. “Carica file” permette di caricare altre tipologie di file e ricevere risposte, riepiloghi e approfondimenti sui contenuti.

Da qualche tempo è ancora più semplice accedere in ogni caso alla AI Mode sia da desktop, sia da mobile. Non è più necessario utilizzare brevi parole chiave, ma si può optare per query complessa, ricerche che è possibile elaborare attraverso un linguaggio naturale. Si può, ad esempio, chiedere di confrontare due prodotti, eseguire un’attività e tanto altro ancora. L’AI Mode si può sfruttare per qualsiasi tipologia di ricerca online; è particolarmente utile quando si vogliono ottenere rapidamente risposte complete, con riepiloghi che combinano informazioni provenienti da diverse fonti, quando si vogliono effettuare confronti, ottenere informazioni base su un argomento che non si conosce o semplicemente interagire in modo più naturale con il motore di ricerca.