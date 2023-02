Apple TV Plus, il film sulla nascita di Tetris in anteprima al South by Southwest festival

Il film-documentario “Tetris” sarà mostrato in anteprima al South by Southwest (SXSW), festival musicale e cinematografico che quest’anno si svolgerà dal 10 al 19 marzo, e l’arrivo è previsto su Apple TV+ a breve.

Il film mostra Henk Rogers, venditore di videogiochi, nel tentativo di acquisire i diritti di Tetris; Rogers si assicurò i diritti del gioco, vendendo la licenza a Nintendo per il Game Boy. L’attore che interpreta Rogers è Taron Egerton (noto per la sua interpretazione di Elton John nel film Rocketman).

Nikita Efremov interpreta Alexey Pajitnov, il programmatore russo che guadagnò grandissima notorietà per aver creato il celebre videogame.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR

— Tetris (@Tetris_Official) February 1, 2023