ThermoPro TP110, il termometro da frigo con display retroilluminato

Per controllare con precisione la temperatura all’interno di frigoriferi e congelatori ci sono vari modi. Tra i più comodi c’è ThermoPro TP110, un termometro digitale utile in diverse situazioni dove è importante monitorare in modo accurato le condizioni di conservazione degli alimenti o la stabilità termica dell’elettrodomestico.

È piuttosto compatto e leggero, perciò si adatta bene a qualsiasi tipo di frigorifero, incluso quello da campeggio o i mini frigoriferi. Monta un ampio schermo LCD dove poter leggere i dati anche in frigo senza luce interna o dove la visibilità e limitata grazie alla retroilluminazione attivabile manualmente schiacciando un pulsante.

Può rilevare temperature comprese tra -20 °C e 50 °C con una precisione di ±0,5 °C, perciò lo potete usare anche in ambienti come cantine, dispense, scantinati o anche all’interno di un’abitazione o un’autovettura in cui si vuole tenere sotto controllo la temperatura. A tal proposito segnaliamo che è impermeabile (certificazione IPX6) perciò resiste bene agli spruzzi e all’umidità tipica dei vani refrigerati.

Tra le funzioni più utili spicca la registrazione automatica della temperatura massima e minima raggiunta nelle ultime 24 ore, grazie alla quale è possibile rilevare eventuali sbalzi o anomalie termiche che potrebbero compromettere la conservazione degli alimenti, anche quando non si è fisicamente presenti per monitorare il frigorifero.

Può essere appoggiato su una superficie piana oppure appeso tramite il gancio, o ancora lo potete fissare su qualsiasi superficie metallica all’interno del frigorifero sfruttando la calamita incorporata sul retro, andandolo così a posizionare facilmente nel punto che si vuole controllare con maggiore precisione, ad esempio vicino a cibi delicati o in zone che tendono a riscaldarsi più facilmente.

Chiaramente coi frigoriferi di ultima generazione non è indispensabile datosi che dispongono già di un indicatore di temperatura, anche se c’è da dire che spesso questi sensori misurano l’aria in una sola zona e non quella dove sono effettivamente conservati gli alimenti.

Un dispositivo esterno come questo invece lo potete spostare ovunque e lui vi dirà la temperatura effettiva in quel punto specifico, perciò può tornare utile per verificare la precisione del sensore interno, monitorare più punti del frigorifero o tenere sotto controllo ambienti secondari come freezer indipendenti o piccoli frigoriferi portatili.

Specie con frigo più vecchi, se iniziano a guastarsi o raffreddano male, spesso non ce se ne accorge subito. Invece con un termometro indipendente si può andare a vedere se la temperatura ha superato i livelli di sicurezza (indicativamente, sopra i 4 °C per i cibi freschi e sopra i -18 °C per il congelatore).

Ma è perfetto anche per congelatori a pozzetto, cantine per vini o frigo da campeggio, dove spesso non c’è nessuna indicazione di temperatura.

Disponibilità e prezzo

ThermoPro TP110 costa 12,99 € e lo trovate in vendita anche su Amazon anche in confezione da due a 20,99 €.

