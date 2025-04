Il piano di Meta per farcire WhatsApp con AI

Meta ha farcito di Intelligenza Artificiale AI i suoi social Instagram e Facebook, oltre che con un’app dedicata per iPhone, escludendo non a caso le conversazioni private di WhatsApp, ma ora il colosso guidato da Zuckerberg illustra il piano per portare AI anche nell’app di messaggistica più utilizzata sul pianeta.

Durante la prima conferenza dedicata all’intelligenza artificiale generativa, LlamaCon, Meta ha anticipato “Private Processing”, una tecnologia pensata per integrare funzioni di AI generativa nei messaggi senza compromettere la crittografia end-to-end.

In questo modo gli utenti potranno per esempio richiedere riassunti di conversazioni non lette o suggerimenti di scrittura, con la garanzia che solo gli utenti partecipanti avranno accesso al contenuto, senza che neppure Meta o WhatsApp possano avere acceso alle conversazioni.

Il funzionamento di Private Processing ricorda da vicino l’approccio di Apple con Private Cloud Compute: i dati rimangono crittografati e saranno processati in un ambiente isolato nel cloud, prima di restituire all’utente il risultato.

Meta ha già annunciato l’intenzione di sottoporre questa tecnologia a controlli da parte di ricercatori di sicurezza e di includerla nel proprio programma di bug bounty, in modo da rassicurare la comunità sulle misure di protezione della privacy messe in campo.

Chiamate e videochiamate WhatsApp senza app

Olte alle novità ufficiali, sembra che WhatsApp stia lavorando per permettere agli utenti di effettuare chiamate vocali e video direttamente all’interno del software di navigazione web, quindi senza bisogno di installare alcuna applicazione.

Secondo WABetaInfo, da cui riportiamo una schermata, Meta sta lavorando a un aggiornamento che abiliterà le chiamate via browser in WhatsApp. Una volta implementata, basterà aprire la versione web del servizio, collegare un microfono e una webcam e avviare una conversazione audio o video, esattamente come avviene oggi nelle app desktop per Mac e Windows.

Questa novità risolverà il problema di chi non desidera installare il client sul computer di lavoro o su dispositivi condivisi, semplificando l’accesso alle chiamate per tutti gli utenti. Non è ancora dato sapere quando queste funzioni saranno disponibili.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.