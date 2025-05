Thomson Go Plus è lo schermo mobile touch da 32 pollici

Il Thomson Go Plus (nome in codice 32UE5M45) appena annunciato si propone come evoluzione del precedente modello Go TV. Trattasi sostanzialmente di uno schermo touch da 32 pollici su ruote e ruotabile pensato per un utilizzo flessibile, sia in contesti domestici che professionali.

Offre una risoluzione 4K Ultra-HD e come dicevamo è montato su una base con ruote che permette di trascinarlo da una stanza all’altra senza sforzo, mantenendolo a una comoda altezza (è anche ruotabile e reclinabile) in modo da avere un grande schermo interattivo sempre a portata di mano.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 9.000 mAh che promette fino a 4 ore di autonomia con una sola carica, in modo da impiegarlo a lungo anche lontano da prese di corrente. Possiamo quindi immaginarlo come strumento per accedere ai contenuti quando ci si trova all’aperto, oppure come assistente digitale in cucina per seguire video ricette, e potrebbe diventare anche un comodo strumento per presentazioni e riunioni di lavoro.

Il sistema operativo Android, unito alla connettività Wi-Fi, consente l’accesso diretto a numerose applicazioni e piattaforme di streaming tra cui Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, nonché servizi per la TV in diretta come Joyn e MyCanal.

In ambito professionale, il touchscreen permette l’utilizzo del dispositivo come una lavagna interattiva, utile per attività collaborative come workshop e brainstorming.

Proprio come siamo già abituati a fare con smartphone e tablet, grazie all’interfaccia touch è possibile modificare file direttamente sullo schermo, operazione questa che è agevolata anche dal supporto regolabile in altezza e al monitor che può essere inclinato e ruotato in modo da passare dalla modalità orizzontale a quella verticale in un attimo per adattarsi a diverse esigenze operative.

Il Go Plus è proposto anche come soluzione per negozi ed eventi, dove può essere impiegato per consultare cataloghi digitali o visualizzare contenuti promozionali in maniera interattiva.

Disponibilità e prezzo

Thomson Go Plus costa 999 € ed è in vendita sul sito ufficiale di Thomson.