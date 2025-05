TikTok balla con i dati UE in Cina, scatta mega multa

Il social dei video brevi TikTok è stato multato per 530 milioni di euro dopo che l’Irish Data Protection Commission (DPC) ha stabilito che l’app ha inviato dati di utenti europei su server in Cina, violando il Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR.

Adesso, l’azienda ha sei mesi di tempo per adeguare le proprie procedure, fatte salve eventuali impugnazioni. Secondo la DPC, TikTok non ha saputo garantire che le informazioni trasferite in Cina godessero delle stesse tutele previste in UE. Per questa ragione la sanzione include 485 milioni di euro per il trasferimento illecito dei dati e 45 milioni per una privacy policy giudicata carente nella descrizione di tali operazioni.

Nel corso dell’indagine, l’azienda aveva sostenuto che i dati fossero soltanto “consultati” da remoto in Cina e non archiviati su server locali. Tuttavia, il mese scorso la società ha ammesso di aver trovato – e poi rimosso – un “volume limitato” di dati europei effettivamente memorizzati in Cina. Graham Doyle, vice commissario della DPC, ha avvertito che ulteriori provvedimenti potrebbero seguire per questa violazione aggiuntiva.

Con questa multa, TikTok riceve la terza sanzione più alta mai comminata ai sensi del GDPR, superata soltanto da quelle inflitte a Meta e Amazon. La piattaforma, che ha la sua sede europea in Irlanda, era già stata sanzionata nel 2023 con una multa da 367 milioni di dollari per il trattamento dei dati dei minori.

Il provvedimento arriva in un momento di forte incertezza per TikTok negli Stati Uniti, dove l’app è stata vietata per questioni legate alla sicurezza dei dati e al timore di interferenze delle autorità cinesi.

Per poter continuare a operare sul mercato statunitense, ricordiamo, TikTok dovrà individuare un acquirente locale. Lo scorso mese, il presidente USA Donald Trump ha firmato un’ulteriore sospensione di 75 giorni del bando, rinviando ancora i negoziati per la cessione della quota americana di TikTok da parte della controllante ByteDance.

