Amazon, un’offerta last minute per comprare TikTok

Amazon ha provato a fare un’offerta dell’ultimo minuto per TikTok, ma in pochi sembrano credere che il colosso dell’eCommerce possa davvero diventare titolare della piattaforma di video sharing cinese a pochi giorni dalla data, il 5 aprile, entro la quale l’app dovrà separarsi dal suo attuale proprietario cinese, ByteDance, o affrontare un bando sul suolo statunitense.

Secondo quanto riportato dal New York Times, l’offerta sarebbe stata formalizzata tramite una lettera indirizzata al vicepresidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick. Tuttavia, fonti vicine ai negoziati indicano che la proposta non è stata presa seriamente da chi è coinvolto nella trattativa, suggerendo che il colosso dell’e-commerce si sia mosso troppo tardi o senza una reale strategia di acquisizione definita.

L’interesse di Amazon per TikTok non arriva completamente a sorpresa. Negli ultimi anni la piattaforma è diventata uno snodo importante per il commercio online, con influencer che promuovono prodotti collegati agli store Amazon attraverso il programma di affiliazione. Lo stesso gigante dell’e-commerce aveva tentato in passato di replicare il successo del social con “Inspire”, una funzione in stile TikTok integrata nell’app Amazon, che però non ha riscosso particolare successo ed è stata rimossa nel 2024.

Amazon non è la sola realtà ad aver espresso interesse per TikTok. Tra i potenziali acquirenti figurano anche nomi come il miliardario Frank McCourt e Jesse Tinsley, fondatore di Employer.com. Già nel 2020, in un precedente momento di tensione tra USA e Cina, Microsoft e Walmart avevano provato senza successo a rilevare l’app

Secondo fonti vicine all’amministrazione, tra le opzioni sul tavolo ci sarebbe una nuova struttura proprietaria che coinvolgerebbe investitori statunitensi come Oracle e Blackstone, con l’obiettivo di evitare una vendita diretta ma soddisfare comunque i requisiti legali.

Resta però da chiarire se un simile schema sarebbe sufficiente a rispettare le condizioni della legge, che vieta tra l’altro ogni accordo di gestione con ByteDance sull’algoritmo di raccomandazione e impone limiti stringenti sulla proprietà straniera.

Ricordiamo che in precedenza era stato indicato il 19 gennaio 2025 come termine ultimo per la messa al bando qualora non si fosse verificata l’acquisizione da parte di un’azienda americana e che l’app in quella data è risultata inaccessibile per gli utenti del paese e rimossa dagli store di Apple e Google; dopo alcune ore il funzionamento è stato ripristinato e la piattaforma aveva diramato un messaggio: nel quale si ringraziava Trup “per avere fatto chiarezza” e di volre “Lavorare per una soluzione di lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti”.

Il 20 gennaio il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Trump e nella stessa giornata quest’ultimo ha emanato un ordine esecutivo per sospendere temporaneamente il bando su TikTok per 75 giorni, in attesa di una risoluzione definitiva e siamo dunque agli sgoccioli.

Nel frattempo l’amministrazione Trump ha valutato offerte di acquirenti quali Oracle, Perplexity e altre aziende ancora. Il Presidente USA dovrebbe decidere a breve il da farsi nel corso di un incontro con funzionari della Casa Bianca. Tra le ipotesi al vaglio, la possibile gestione affidata a più investitori statunitensi. Il termine scade sabato e sapremo a breve quale sarà negli USA il futuro della piattaforma.