Tim Cook sventola la bandiera a scacchi del GP USA di F1

Il CEO di Apple, Tim Cook, e Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, erano presenti ad Austin (Texas) dove si è concluso il quart’ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2022.

Cook ha sventolato la bandiera a scacchi alla linea di arrivo della corsa, e lo ha fatto in un modo che non è sembrato troppo entusiasta, ed è stato per questo preso un po’ in giro su Twitter dove tra i commenti c’è chi ha scritto: “Qualcuno dica a Cook che non si sta arrendendo in una guerra”, e ancora: “Tim Cook ha bisogno di darsi una calmata :-)”.

Nelle corse di Formula 1, lo ricordiamo, dopo aver visto la bandiera a scacchi e attraversato la linea di arrivo, i concorrenti sono tenuti a rallentare fino a una velocità di sicurezza e, in genere, a far ritorno ai cosiddetti box.

La gara è stata vinta da Max Verstappen, permettendo alla Red Bull di diventare, campione del mondo costruttori, e che si è piazzato al primo posto del podio davanti a Lewis Hamilton con la Mercedes e Leclerc con la Ferrari.

Il sito 9to5Mac riferisce che Cook sabato 22 ottobre è stato ad Austin dove ha visitato i chips lab di Apple, lodando i lavori in corso sulla futura generazione di chip Apple Silicon; l’amministratore delegato della Mela ha concluso il suo fine settimana invitato come ospite alla finale del GP di Austin.

Eddy Cue e Tim Cook sono stati visti chiacchierare con altri ospiti durante la gara, con Cue che ha parlato, tra gli altri, con Ed Sheeran e Brad Pitt.

Apple non ha ancora acquisti i diritti di trasmissione della F1, ma sta portando a segno progetti legati a questo ambito; tra questi, un documentario sulla vita e la carriera di Lewis Hamilton, e un film con Brad Pitt come pilota da corsa che sarà diretto da Joseph Kosinski (noto per essere il regista di Top Gun: Maverick).