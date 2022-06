Apple firma accordo per un film sulla Formula 1 con Brad Pitt

Apple ha siglato un accordo per un film ambientato nel mondo della Formula 1 e che vedrà come protagonista Brad Pitt.

Sono stati necessari cinque mesi per arrivare all’accordo definitivo – riferisce The Hollywood Reporter – spiegando che il titolo del film non è stato ancora deciso e che dovrebbe essere diretto da Joseph Kosinski (noto per il sequel di Tron, intitolato “Tron: Legacy”, per avere scritto e diretto Oblivion ma anche per essere il regista di “Top Gun: Maverick” e “Spiderhead”).

Oltre al coinvolgimento di Kosinski e Pitt, il film sulla Formula 1 che Apple intende produrre prevede una esclusiva per la programmazione nei cinema, di un minimo di 30 giorni e fino a un massimo di 60 giorni, prima di poter arrivare su Apple TV+. Il partner per la distribuzione non è stato ancora scelto ma ovviamente la selezione verrà effettuata prima del termine delle riprese.

Film finanziamenti da Apple visti nei cinema non sono una novità: è già accaduto con l’Original di animazione “Wolfwalkers – il popolo dei lupi” e con “The Tragedy of Macbeth”.

In un diverso riferimento al film sulla Formula 1 prodotto da Apple, The Hollywood Reporter indica che questo tipo di produzioni potrebbero permettere a Cupertino di ottenere guadagni non solo dalle programmazioni in sala ma anche da altre clausole.

Tra gli ultimi progetti in lavorazione per Apple TV+ un documentario su Michael J. Fox, attore e produttore cinematografico noto soprattutto per l’interpretazione del protagonista della trilogia di Ritorno al futuro. In arrivo anche la mini serie thriller in sette parti intitolata Hijack con Idris Elba e la serie “Speed Racer” incentrata sulle corse automobilistiche.

