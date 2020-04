Tim Cook: «Per uscire da coronavirus più investimenti e niente licenziamenti»

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha incontrato i dipendenti in un meeting virtuale nel corso del quale sono state affrontate varie questioni sulle disposizioni per il telelavoro e ipotesi su quando sarà possibile ritornare al lavorare sia nei negozi al dettaglio, sia presso gli uffici aziendali.

Bloomberg riferisce alcuni dettagli dall’incontro virtuale dell’amministratore delegato della Mela con i dipendenti che si è svolto giovedì 16 aprile. Nell’incontro, Cook ha parlato della pandemia come un periodo “incerto e stressante” ma ha detto anche di essere fiducioso che l’azienda emergerà con forza dalla crisi, come già fece con la recessione del 2008 e la quasi bancarotta alla fine degli anni ’90.

Cook ha detto che Apple “non è immune ai trend economici su scala mondiale”, ma che l’azienda si è trovata coinvolta nella pandemia con un solido bilancio, sottolineando ancora che l’azienda continuerà a investire “in modo significativo” in ricerca, sviluppo e prodotti futuri.

“Se rimaniamo focalizzati su ciò che sappiamo fare meglio, se continuiamo a investire, se gestiamo le attività coscienziosamente e adottiamo decisioni in maniera collaborativa, se ci prendiamo cura dei nostri team, se i nostri team si occupano con attenzione del loro lavoro, non vedo motivi per non essere ottimisti”, ha riferito Cook allo staff.

Alla richiesta di potenziali tagli al personale, l’a.d. della Mela ha sottolineato la solida posizione finanziaria di Apple spiegando che sta pagando anche i dipendenti dei negozi al dettaglio che sono chiusi. “Non dico che Apple non sarà colpita”, ha detto ancora Cook, sottolineando ad ogni modo che il suo obiettivo è al momento la direzione dell’azienda a lungo termine, anziché pensare ad aggiustamenti a breve termine.

Apple non è ancora in grado di comunicare quando i dipendenti potranno ritornare nei rispettivi uffici ma Cook ha spiegato che, quando sarà possibile, saranno attuate misure come il controllo delle temperature ingresso e altre di distanziamento sociale. Anche i tamponi preventivi potrebbero essere una misura adottata dall’azienda ma non vi è ancora niente di sicuro.

Deirdre O’Brien, responsabile Apple a capo delle risorse umane, ha riferito che l’azienda sta modificando le policy sulle ferie con rimborsi per i dipendenti che non hanno usufruiti di giorni di soggiorno. La manager della Mela ha anche riferito di flessibilità nel ritorno al lavoro di dipendenti che si trovano a dover affrontare situazioni eccezionali.

I dipendenti dei negozi al dettaglio stanno seguendo corsi di formazione online e crescono gli incontri virtuali preparatori in vista della riapertura degli store.

Cook ha riferito ancora che Apple ha donato oltre 30 milioni di mascherine e spedito 2 milioni di visiere facciali, contribuendo con centinaia di milioni di dollari nella battaglia contro il COVID-19.

All’incontro virtuale con i dipendenti hanno partecipato anche altri manager di Apple, inclusi Eddy Cue e Craig Federighi.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.