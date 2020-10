Tim Cook ricorda Steve Jobs a nove anni dalla scomparsa

Tim Cook ricorda il leggendario CEO Steve Jobs a nove anni dalla morte, avvenuta il 5 ottobre 2011 all’età di 56 anni, il giorno dopo la presentazione di iPhone 4s. Quando Steve Jobs lo chiamò per lavorare in Apple, Cook era vice presidente Corporate Materials di Compaq: oltre che colleghi di lavoro i due erano amici anche nella vita privata.

Ogni anno dalla scomparsa Tim Cook ricorda il cofondatore di Apple: nelle sue interviste e dichiarazioni Cook ha sempre respinto biografie, libri e film che rappresentano Jobs come un manager con pochi scrupoli, disposto a qualsiasi cosa pur di ottenere il successo, anche a costo di ferire o escludere completamente non solo colleghi e collaboratori ma anche persone a lui vicine, amici e persino familiari.

Al contrario Cook ha sempre descritto Jobs come un uomo che ha sempre lavorato per migliorare la vita delle persone, un impegno a cui ha dedicato tutta la vita e che ha concretizzato in tutte le società che ha creato, soprattutto in Apple.

Per l’attuale CEO di Apple Steve Jobs è lo spirito guida di Cupertino: il suo lavoro e le sue idee costituiscono la base dell’esistenza e del successo di Apple e continuano a vivere nei prodotti della società.

Come avviene ogni anno Tim Cook ricorda il capo e l’amico Steve Jobs scomparso nove anni fa con una frase di Maya Angelou, poetessa, scrittrice e attivista per i diritti civili statunitense «Una grande anima non muore mai. Ci riunisce ancora e ancora». Alla frase della poetessa Cook nel suo post su Twitter fa seguire la sua dedica «Sei sempre con noi Steve, la tua memoria ci connette e ci ispira ogni giorno».

