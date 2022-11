Tim Cook visita le vittime dell’incidente all’Apple Store di Boston

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha visitato le vittime dell’incidente avvenuto lunedì 21 novembre all’Apple Store Derby Street nella periferia di Boston (Massachusetts): la vetrina del negozio in questione è stata colpita da un autoveicolo guidato da un uomo che è entrato con l’auto nell’Apple Store, investendo e ferendo vari clienti; c’è stato un morto e decine di feriti.

Della visita di Tim Cook riferisce il sito Macrumors, che a sua volta cita il canale locale Boston 25 News. Il CEO di Apple ha fatto visita alle vittime dell’incidente insieme a Deirdre O’Brien, responsabile retail and people della multinazionale di Cupertino. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, l’ospedale ha ringraziato Tim Cook e Deirdre O’Brien per la visita ad alcuni pazienti feriti dopo la tragedia avvenuta all’Apple Store Hingham.

“L’autentica e premurosa e gentilezza di Tim e del suo team durante la visita ha contribuito a sollevare molto lo spirito dei pazienti e dei nostri colleghi”, ha dichiarato Allen Smith, direttore dell’ospedale.

In una dichiarazione subito dopo l’incidente, un portavoce di Apple aveva riferito che l’azienda era “devastata dagli sconvolgenti avvenimenti” e per la “tragica perdita di un professionista che era presente in loco a supporto della recente costruzione dello store”.

“Stiamo facendo tutto quello che possiamo a supporto dei nostri team e i clienti in questo momento così difficile”, aveva riferito ancora il portavoce. Il negozio continua a essere chiuso. L’uomo che ha provocato l’incidente – un 53enne – è stato intanto identificato e arrestato con l’accusa di omicidio colposo. L’uomo non era a quanto pare in stato di ebbrezza e si sarebbe giustificato riferendo del piede incastrato sul pedale dell’acceleratore. Per l’uomo è stata stabilità la possibilità di ottenere momentaneamente la libertà vigilata con il pagamento di 100.000 dollari.

