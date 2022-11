Apple annuncia l’app Oceanic plus per Apple Watch Ultra

Apple ha mostrato per la prima volta l’app Oceanic+ durante il keynote di settembre per la presentazione degli iPhone 14 e Apple Watch Ultra: ora la multinazionale di Cupertino annuncia che l’app che trasforma lo smartwatch Apple Watch Ultra in un computer per immersioni subacquee ricreative è disponibile per il download su App Store.

L’app è stata sviluppata da Huish Outdoors in collaborazione con Apple: l’aggettivo ricreative riferito alle immersioni fa riferimento a discese fino alla profondità massima di 40 metri, in USA 130 piedi. Il colosso di Cupertino dichiara che “L’app Oceanic+ su Apple Watch Ultra e l’app complementare per iPhone forniscono tutte le funzionalità chiave di un computer subacqueo avanzato, una solida pianificazione delle immersioni e un’esperienza post-immersione completa»

Sia Apple che lo sviluppatore Huish Outdoors sottolineano l’estrema facilità d’uso dell’app “Uno dei nostri primi obiettivi era mantenerlo intuitivo. Le persone che sanno usare un Apple Watch sanno già come usare questo computer subacqueo, perché dice loro cose in un formato semplice che possono capire» come dichiara Mike Huish, Ceo di Huish Outdoors

L’app Oceanic+ è disponibile su App Store e richiede un Apple Watch Ultra con watchOS 9.1 o successivo abbinato a un iPhone 8 o successivo con iOS 16.1 o successivo. L’app si scarica gratis da questa pagina di App Store e di serie mette a disposizione le principali funzioni di immersione, tra cui profondità, tempo e registro delle immersioni più recenti.

Sottoscrivendo l’abbonamento mensile di 10,49 euro oppure annuale da 91,99 euro, gli utenti ottengono accesso alle funzioni più evolute come il monitoraggio della decompressione, al caricamento dei tessuti, capacità illimitata del registro immersioni e altro ancora.

L’app Oceanic+ offre anche complicazioni che forniscono informazioni e strumenti importanti agli utenti a colpo d’occhio, tra cui tempo di non volo, tempo di superficie, accesso rapido al pianificatore di immersione, impostazioni di immersione, altitudine attuale, altitudine massima consentita e un pulsante di accesso rapido indietro nell’app.

Dalla pianificazione dell’immersione, al primo tuffo, al primo ritorno a terra, gli utenti possono tenere traccia e confrontare tutti i dettagli delle loro immersioni e condividere le loro esperienze con altri subacquei direttamente dall’app.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Ultra è in questo articolo di macitynet.