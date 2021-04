Per Time, Apple è nella lista delle 100 società più influenti del 2021

Apple è stata inserita come “Leader” nella lista appena rilasciata dal TIME relativa alle 100 aziende più influenti del 2021, continuando la serie di posizioni dominanti per il gigante tecnologico di Cupertino tra le aziende più influenti e ammirate al mondo.

La testata afferma che il trimestre natalizio da record di Apple, la sua crescente selezione di prodotti e servizi e il modo in cui ha gestito la crisi sanitaria globale le hanno fatto guadagnare un posto nell’elenco dei giganti di quest’anno.

Durante le festività natalizie, Apple ha incassato la somma record di 111 miliardi di dollari, grazie in parte all’aumento del lavoro a distanza e alla didattica a distanza, che ha aumentato le vendite di Mac e iPad. E questo è solo uno dei modi in cui l’azienda guidata da Tim Cook, fondata a Cupertino, in California, è stata in grado di sfidare la crisi nel 2020, sconvolgendo sia la concorrenza che i suoi apparenti partner.

Tra le altre mosse, ha lanciato una nuova linea di Mac con un piano per eliminare gradualmente l’uso di processori Intel per i propri prodotti. Ancora, la società ha debuttato con nuovi modelli di iPhone, che hanno aggiunto il supporto al 5G e aggiunto servizi come Apple Fitness+, come rileva Time, per aiutare a mantenere le persone in movimento anche in periodi di lockdown, così da poter competere con aziende di fitness come Peloton.

A febbraio, ricorda macrumos, Apple è stata incoronata da Fortune come l’azienda più ammirata al mondo per il 14° anno consecutivo. L’anno scorso, Apple si è classificata al quarto posto come la più grande azienda americana. Andando avanti, si prevede che Apple continuerà a dominare elenchi e classifiche di questo tipo grazie all’ingresso (al momento ipotetico) in diversi mercati, come quello automobilistico e quello della realtà aumentata.