Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra, l’evoluzione nelle pulizie in casa

Tineco è tra i produttori di elettrodomestici smart per la pulizia della casa più noti al pubblico: il marchio presenta adesso la nuova Floor One S7 Stretch Ultra, la diretta evoluzione del precedente modello S6. Si tratta di un lavapavimenti che incorpora aggiornamenti importanti rispetto al predecessore, che ne potenziano efficienza, autonomia e facilità d’uso. Ecco caratteristiche e prezzo.

Anzitutto, il nuovo design DualBlock Anti-Tangle rappresenta uno degli elementi di novità più importanti, che permette di gestire al meglio capelli e peli di animali. Questo grazie al pettine frontale appositamente studiato, che elimina i grovigli e li blocca durante l’aspirazione.

La struttura lineare, inoltre, permette di applicare una pressione costante sul pavimento, assicurando superfici pulite e prive di aloni, mentre tra le innovazioni di maggior rilievo spicca anche il sistema di autopulizia MHCBS, che mantiene il rullo sempre pulito.

Rispetto al modello precedente, la temperatura per il lavaggio e l’asciugatura del rullo è stata aumentata da 70°C a 85°C, permettendo una pulizia ancora più profonda e in appena due minuti, con un’asciugatura rapida in cinque minuti, che riesce a prevenire cattivi odori e proliferazione batterica.

Migliorata anche l’autonomia che adesso permette a FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra di offrire fino a 50 minuti di pulizia, anche grazie a un serbatoio dell’acqua pulita potenziato, con una capacità di un litro.

Dotata della tecnologia HyperStretch, il dispositivo può inclinarsi fino a 180° senza perdere potenza di aspirazione, facilitando la pulizia sotto i mobili. Infine, il design ottimizzato prevede un serbatoio posizionato sopra la spazzola, così da spostare il peso sulla parte bassa e rendere la pulizia più comoda e agevole, mentre nel corpo principale è presente un sistema a tre camere che separa solidi, liquidi e aria per proteggere il motore e mantenere elevate le prestazioni.

Il nuovo lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è disponibile da subito su Amazon al prezzo di 699,00€: lo acquistate direttamente a questo indirizzo.

