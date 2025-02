Il Garante italiano indaga quattro big delle auto elettriche

Pubblicità

L’antitrust in Italia fa tremare parte del settore automobilistico, in particolare le auto elettriche, infatti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato indagini nei confronti di quattro aziende del settore automobilistico: BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen.

Più in dettaglio il Garante contesta alle quattro società possibili pratiche commerciali scorrette con particolare riferimento alle informazioni fornite ai consumatori sulla autonomia di percorrenza dei veicoli elettrici, sulla perdita di capacità delle batterie ed ancora sulle garanzie limitate offerte su queste ultime.

Il primo elemento da valutare, dunque, è relativo alla trasparenza di queste società nel momento in cui diffondono informazioni all’acquirente, in alcuni casi addirittura contraddittorie, sempre secondo l’antitrust, sulle distanze che i veicoli elettrici possono percorrere.

Questo è quanto si legge dal comunicato ufficiale AGCM:

In particolare, gli operatori, sui relativi siti internet, avrebbero fornito informazioni generiche – e talvolta contraddittorie – sull’autonomia di percorrenza chilometrica dei veicoli elettrici commercializzati, senza chiarire quali siano i fattori che incidono sul chilometraggio massimo pubblicizzato e a quanto ammonti questa incidenza sul chilometraggio effettivo

Al di là delle informazioni sull’autonomia, sotto accusa finiscono anche le lacune relative alle informazioni sulla perdita di capacità della batteria e sulla eventuale copertura della garanzia delle stesse.

Le indagini antutrust hanno portato a ispezioni presso le sedi in Italia delle suddette società e solo la compiuta istruttoria potrà dire se le società hanno violato il Codice del consumo nel diffondere informazioni generiche e talvolta contraddittorie.

L’indagine arriva in un momento caldo del settore per il passaggio all’elettrico: praticamente tutti i marchi al mondo stanno lavorando a modelli dal prezzo sempre più accessibile. Tra le novità in arrivo Renault ha annunciato una nuova Twingo e una city car Dacia elettriche con prezzi a partire da 18 mila euro.

Ma le auto stanno vivendo un momento particolare anche perché si parla sempre di più di guida autonoma: mentre Tesla punta ai robotaxi in USA da giugno, BYD e Stellantis la porteranno nelle loro auto.

