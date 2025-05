Tineco lancia CARPET ONE Cruiser, il tappeti cleaner potente e smart

Tineco ha annunciato l’arrivo del suo nuovo dispositivo per la pulizia dei tappeti, chiamato CARPET ONE Cruiser. L’azienda cinese, già nota per i suoi prodotti smart per la cura della casa, propone una macchina che promette di alleggerire la manutenzione profonda dei tappeti.

Più maneggevole, più potente

Il nuovo modello si distingue per una potenza di aspirazione fino a 130 W, pensata per rimuovere lo sporco anche in profondità. Accanto alla potenza, Tineco ha lavorato sull’ergonomia: ruote motorizzate che aiutano nei movimenti avanti e indietro, serbatoi riposizionati per un miglior bilanciamento del peso e tre livelli di assistenza regolabili. L’obiettivo è renderlo utilizzabile anche da chi non ha particolare forza fisica, magari per una pulizia frequente e non saltuaria.

Meno tempi morti grazie all’asciugatura veloce

Un punto interessante è il sistema di asciugatura a 75 gradi, che consente di riutilizzare i tappeti in tempi brevi. Secondo Tineco, i tempi si dimezzano rispetto a quelli di altri modelli, ma come sempre andrà verificato nella pratica. Il calore dovrebbe anche ridurre il rischio di muffe e batteri, un aspetto importante per chi ha animali in casa o bambini piccoli.

Funzioni smart e manutenzione semplificata

Come altri prodotti Tineco, anche questo CARPET ONE Cruiser integra la tecnologia iLoop, una serie di sensori che adattano automaticamente l’intensità di aspirazione e il consumo d’acqua in base allo sporco rilevato. Non mancano le comodità per la manutenzione: un ciclo automatico pulisce spazzole e rulli in due minuti e li asciuga internamente in cinque, senza che sia necessario smontare nulla.

Prezzo e promozione di lancio

Il prodotto è già disponibile sia sul sito di Tineco che su Amazon a 699 euro. Per chi lo acquista entro maggio, è previsto uno sconto del 10%: il prezzo scende a 629 euro usando il codice promozionale TINCARPETIT (valido solo su Amazon).