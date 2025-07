Tineco sconta lavapavimenti e aspirapolvere smart al Prime Day

Se volete ridurre lo stress e semplificare la routine casalinga dei prossimi mesi date uno sguardo alle offerte lanciate da Tineco per il Prime Day di Amazon. Dai pavimenti ai tappeti, ogni ambiente può beneficiare di tecnologie pensate per aumentare l’efficienza e migliorare la qualità dell’aria in casa.

Ad esempio col lavapavimenti e aspirapolvere Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 che si distingue per la capacità di piegarsi a 180° potete raggiungere facilmente gli spazi più angusti sotto mobili e divani.

In tal senso risulta particolarmente comodo il serbatoio dell’acqua che, essendo posizionato sopra la spazzola, contribuisce a mantenere l’altezza a soli 13 cm quando completamente distesa. Completano la panoramica delle caratteristiche più importanti l’autonomia di 40 minuti e il sistema di separazione a tre camere per acqua sporca, solidi e aria.

Sto caricando altre schede...

Per chi cerca invece una pulizia ancora più approfondita e versatile, il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra combina aspirazione e lavaggio in un solo passaggio, adattandosi con facilità a diverse superfici. La testina HyperStretch permette di arrivare sotto letti e cassettiere, mentre il sistema MHCBS mantiene il rullo sempre pulito. Grazie alla funzione di autolavaggio e autoasciugatura a 85°C, è possibile igienizzare il dispositivo in soli 2 minuti e asciugarlo in 5, riducendo il rischio di odori e batteri.

Sto caricando altre schede...

Se invece preferite una soluzione leggera e maneggevole potete orientarvi verso il FLOOR ONE S9 Artist,con design senza fili e ruote omnidirezionali SmoothDrive per una manovrabilità a 360°. Il serbatoio integrato nella testa della spazzola abbassa il baricentro e migliora l’ergonomia, mentre il display LED dinamico fornisce informazioni dettagliate in tempo reale.

Sto caricando altre schede...

Per una pulizia ancora più automatizzata considerate invece il modello PURE ONE STATION 5 Plus che raccoglie la polvere in un contenitore da 2,5 litri che può essere svuotato ogni 45 giorni, mentre si pulisce e si ricarica autonomamente nella propria stazione. Il sistema di filtraggio a 12 stadi cattura poi fino al 99,99% delle particelle di polvere da 0,3 μm, contribuendo a mantenere un’aria interna più salubre.

Sto caricando altre schede...

Infine, per chi ha in casa moquette o tappeti, il CARPET ONE Cruiser offre una pulizia mirata con una potente aspirazione da 130 Watt e il sensore iLoop che invece adatta in tempo reale l’intensità del flusso d’acqua e della potenza in base al livello di sporco.

Su questo modello potete anche inserire il codice TINPRIME25 per ottenere un ulteriore 6% di sconto.

Sto caricando altre schede...

Altri prodotti Tineco in offerta Prime Day

Di seguito altri ottimi prodotti del marchio scontati durante questo periodo promozionale:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Tutte le altre offerte Tineco in sconto al Prime Day sono raccolte in questa pagina del negozio ufficiale su Amazon.

Altro dal Prime Day 2025

Come ogni anno la nostra redazione seguirà l’intero evento con molta attenzione, segnalandovi dapprima le migliori offerte che verranno lanciate nel corso del pre-Prime Day e poi coprendo l’intero periodo di festa.

Quest’anno Amazon ha in programma di lanciare varie promozioni tra l’8 e l’11 Luglio: per non perdervene neanche una vi consigliamo quindi di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.