Anticipo di Prime Day, l’Airtag da portafogli ricaricabile wireless costa solo 17,49€

Su Amazon è in sconto l’ATUVOS Air Tag Card Ricaricabile Wallet Tracker, pensato per chi vuole un localizzatore sottile e riutilizzabile per portafogli, borse e zaini. Il prezzo scende da 29,99€ a 24,99€, ma applicando il coupon del 30% si arriva a soli 17,49€,

Ricaricabile e più durevole rispetto ai modelli usa e getta

Uno degli aspetti che distingue questa Air Tag Card dalle alternative concorrenti è la presenza della batteria ricaricabile: molti dispositivi simili diventano inutilizzabili quando la batteria si esaurisce.

L’ATUVOS invece si ricarica senza fili e offre un’autonomia fino a sei mesi con una singola carica, segnalata da una luce LED che cambia colore. Il formato compatto (spessore di 1,6 mm) la rende ideale da tenere nel portafoglio senza ingombro. La certificazione IP67 ne garantisce la resistenza all’acqua e alla polvere, permettendone l’uso anche in situazioni quotidiane più dinamiche.

Funziona con l’app “Dov’è” e con la rete Apple

Questa card supporta esclusivamente dispositivi iOS e sfrutta l’integrazione con l’app “Dov’è” per offrire diverse modalità di localizzazione. Oltre alla connessione diretta via Bluetooth (con portata fino a circa 60 metri), è possibile rintracciarla a distanza sfruttando la rete di milioni di dispositivi Apple connessi.

La modalità “Smarrito” invia una notifica automatica se viene rilevata da altri dispositivi, senza bisogno di abbonamenti o costi ricorrenti. L’altoparlante integrato da 80–100 dB consente di farla suonare per trovarla più facilmente, anche con un comando vocale a Siri.

Avvisi di disconnessione e protezione dei dati

Un’altra funzione utile è l’avviso di disconnessione: se l’oggetto che state tracciando viene lasciato indietro, l’iPhone invia immediatamente una notifica. Questo aiuta a ridurre il rischio di smarrimenti accidentali.

Sul fronte della privacy, i dati di localizzazione e la cronologia non vengono archiviati sul dispositivo e la rete “Dov’è” funziona in modo anonimo e crittografato, rispettando la sicurezza degli utenti. È una soluzione pensata per chi utilizza dispositivi Apple e desidera un’alternativa affidabile, senza dipendere da servizi cloud di terze parti.

Il prezzo di listino dell’ATUVOS Air Tag Card è di 29,99€, ma è attualmente in offerta su Amazon a 24,99€, con coupon del 30% che porta il prezzo finale a 17,49€.

