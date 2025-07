Prime Day, ventilatore SwitchBot compatibile con Siri a 79,99 €

Su Amazon è in sconto il ventilatore SwitchBot, un disposivo smart pensato per migliorare la ventilazione in casa con una gestione completa tramite app. Ora costa solo 79,99€ invece di 129,99€

Design orientabile e ventilazione potente

SwitchBot Ventilatore di Circolazione della Batteria integra una struttura a 11 pollici e un sistema di rotazione orizzontale e verticale fino a 90°, per una ventilazione più mirata e ampia. Grazie alla funzione di circolazione dell’aria 3D, è possibile distribuire in modo uniforme aria calda o fredda nell’ambiente, ottimizzando l’efficienza di climatizzatori e stufe. Tutto può essere gestito tramite l’app SwitchBot, così da regolare con precisione inclinazione e flusso direttamente dallo smartphone.

Portabilità, autonomia e gestione flessibile

La batteria ricaricabile da 3.600 mAh assicura un uso prolungato senza la necessità di collegamenti fissi. È compatibile con alimentazione USB-C e può essere utilizzato anche con cavo. Grazie al design compatto e leggero, può essere facilmente spostato da una stanza all’altra, ma anche utilizzato in ambienti esterni come balconi o campeggi, offrendo una ventilazione autonoma e continua anche dove non ci sono prese elettriche.

Silenzioso e compatibile con assistenti vocali

Il funzionamento silenzioso a soli 24 dB è reso possibile dalla tecnologia SilenTech e da un motore brushless a corrente continua, rendendo il ventilatore adatto anche per l’uso notturno o in ambienti di lavoro. Per quanto riguarda il controllo, sono disponibili più modalità: touchscreen, telecomando, gestione via app e compatibilità con Alexa, Google Assistant e altri assistenti, se associato all’Hub SwitchBot. Si può inoltre regolare manualmente la direzione dell’aria, offrendo la massima personalizzazione.

Prezzo scontato e vantaggio economico

Il prezzo di listino era di 129,99€, ma ora è disponibile su Amazon a 79,99€

