TourBox NEO è il controller per il fotoritocco, video, audio

Se lavorate al computer attraverso programmi che si basano sulle scorciatoie da tastiera potrebbe valere la pena dotarsi di un dispositivo come TourBox NEO, un controller capace di massimizzare la produttività e far recuperare l’investimento in poco tempo.

Com’è fatto

Ha le misure di una mano adulta (circa 20 x 20 centimetri, e fino a 6,7 centimetri di spessore) e perciò dà modo di accedere a tutte le sue parti senza grossi movimenti del polso.

Sulla sua superficie trovano posto 14 tra pomelli, manopole, rotelle, pulsanti, ghiere e tasti direzionali, tutti di diverso aspetto e con una diversa sensazione al tocco in modo tale da poterli riconoscere senza guardarli.

Non ha bisogno di alimentazione perché si collega tramite cavo USB-C, quindi non ci sono neanche vincoli dal punto di vista dell’autonomia dati ad esempio dalla sua versione Elite* (che si collega via Bluetooth e usa due due batterie stilo AA).

Cosa fa

Ciascuno di questi poi riconosce il click singolo, il doppio click, la pressione prolungata e si possono usare anche in combo, avendo quindi modo di avere sotto mano l’accesso a decine di azioni diverse.

E’ anche possibile mappare scorciatoie da tastiera, macro (fino a 400 funzioni in un solo preset) come il movimento e il trascinamento del cursore del mouse, accesso a testi, apertura di file e pagine web e via dicendo, aggiungendo anche ritardi o ripetizioni alle singole azioni.

Tutte queste funzioni si assegnano attraverso il software TourBox Console.

A chi fa comodo

Uno strumento di questo tipo è particolarmente utile a chi ha a che fare con l’editing di foto e video, chi fa illustrazioni, animazioni e progettazioni grafiche in generale, ma anche chi è impegnato nella produzione audio.

Nel caso di TourBox NEO i suoi tasti permettono ad esempio di controllare le dimensioni, il flusso, la trasparenza e la durezza dei pennelli; il passaggio tra fotogrammi, i controlli numerici, gli scorrimenti tra i vari pannelli; la navigazione, lo zoom, il rapido passaggio avanti-indietro e lo spostamento nella timeline.

Quando si attiva una macro o uno strumento è sempre possibile vedere a colpo d’occhio cosa si sta selezionando tramite l’hud virtuale, avendo così sempre il pieno controllo del lavoro.

Inoltre se si passa da un’app all’altra, il dispositivo è in grado di riconoscere i vari software commutando automaticamente i preset di uno e dell’altro senza dover toccare nulla.

Compatibilità

Come dicevamo in apertura, TourBox NEO è compatibile con tutti i programmi Mac e Windows che si basano sulle scorciatoie da tastiera e supporta quasi tutti i software creativi come ad esempio Photoshop, Lightroom, Premiere, Illustrator, DaVinci Resolve, FCPX, Clip Studio Paint, Camera Raw, Capture One, SAI, AutoCAD, Blender, Pro Tools, Chrome, iTunes e Spotify.

Dove si compra e quanto costa

TourBox NEO è in vendita anche su Amazon e costa 169 €. Fino al 14 dicembre è attiva una promozione che permette di risparmiare il 20% spuntando la casella in fase di acquisto: il prezzo finale diventa quindi di 135,20 €. La spedizione è a cura di Amazon ed è compresa nel prezzo.