iPhone 14, Emergenze SOS via satellite sbarca in Europa

Come anticipato da Apple nel giorno di rilascio in USA e Canada, la funzione Emergenze SOS via satellite ora è disponibile anche in altri quattro stati, sbarcando per la prima volta in Europa: la tecnologia supportata da tutti i modelli della gamma iPhone 14 sbarca in Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito, mentre purtroppo l’Italia deve ancora pazientare. Ricordiamo che l’arrivo in Regno Unito per il 13 dicembre era già stato anticipato correttamente negli scorsi giorni.

Quando l’utente si trova fuori portata dalle reti cellulari e Wi-Fi, grazie a Emergenze SOS via satellite è possibile richiedere soccorso inviando un messaggio scritto tramite connessione satellitare. L’utente non scrive personalmente il messaggio: quest’ultimo infatti viene creato in automatico dall’app di Apple in base alle risposte dell’utente a un questionario preimpostato, in questo modo è possibile informare i soccorritori sullo stato di salute delle persone da soccorrere, il loro numero, il tipo di incidente e così via.

Queste informazioni, insieme alle coordinate geografiche esatte, vengono compresse prima dell’invio per velocizzare le trasmissioni via satellite a banda ridotta.

Nei paesi in cui Emergenze SOS via satellite è attivo, gli utenti possono effettuare test e prove grazie alla nuova modalità demo. Chi possiede un iPhone 14 può accedere alla demo partendo da Impostazioni, scorrendo verso il basso fino a selezionare SOS Emergenze. Sempre scorrendo verso il basso si trova la voce Emergenze SOS via Satellite, infine la voce Prova la Demo. Al momento in Italia queste funzioni non sono disponibili: occorre attendere il lancio della funzione nel nostro Paese.

Il supporto alle comunicazioni via satellite degli iPhone 14 può essere sfruttata anche per condividere la posizione dell’utente via satellite utilizzando l’app Dov’è. Sia per i messaggi SOS di emergenza che per condividere la propria posizione tramite Dov’è, l’app dedicata di Apple aiuta gli utenti a puntare iPhone 14 verso un satellite con una guida grafica visualizzata sullo schermo.

Nel frattempo, la funzione ha già contribuito a salvare una vita. In questo articolo di macitynet tutti i dettagli sul funzionamento di SOS Emergenze via satellite.